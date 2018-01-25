Lisanslı depolar üreticilerin kazancını artırıyor

25 Ocak 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada 2005'te hayata geçirilen lisanslı depoculuk uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürünlerin modern ve sağlıklı depolarda muhafaza edilmesini sağlayarak, hasatla birlikte ihtiyaç duyulan depolama ve finansman imkanını getirdiğini vurgulayan Fakıbaba, lisanslı depolar tarafından düzenlenen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile üreticilerin, ürününü istediği zaman değerlendirebileceğinin altını çizdi.

"Bu sayede üreticiler hem hasat zamanı üretime bağlı fiyat düşüşlerinden korunmuş olmakta hem de ileriki aylarda artan fiyatlardan yararlanmaktadırlar" denilen açıklamada, "Aynı şekilde sanayici ve tüccar da satın aldığı ürününü bu depolarda stoklayarak finansman imkanlarından faydalanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Fakıbaba, hükümet tarafından verilen destek ve teşviklerle lisanslı depoculuğun, üreticiler için çok daha cazip hale getirildiğine işaret ederek, ""Örneğin bir çiftçimiz, ürettiği 20 ton buğdayı, lisanslı depo üzerinden pazarladığında vergi istinası, nakliye, kira ve analiz ücreti gibi desteklerle, asgari bin lira gibi ilave kazanç elde ediyor. Önümüzdeki dönemde lisanslı depoculuk sisteminin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda hem hükümet hem de bakanlık olarak üzerimize düşen görevi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Hükümet olarak lisanslı depoculuğun yaygınlaşması ve başta üreticiler olmak üzere tarım piyasasının bütün aktörlerinin sistemden daha fazla istifadesi için devamlı ilave adımlar attıklarının altını çizen Fakıbaba, lisanslı depolarla ilgili vergi ve Bağ-Kur prim kesintisi istisnaları getirdiklerini aktardı.

Lisanslı depolar artıyor

Destek ve teşviklerle lisanslı depoculuğun hızla geliştiğini ve yaygınlaştığını belirten Fakıbaba, lisanslı depo kapasitesinin 1,9 milyon tona, şirket sayısının ise 42'ye ulaştığını söyledi. Fakıbaba, kuruluş izni almış 103 şirketin de faaliyete geçmesi halinde toplam lisanslı depo kapasitesinin katlanarak artacağını kaydetti.

Toprak Mahsülleri Ofisinin, hem uzun dönemli kiralama garantili lisanslı depo projesiyle hem de lisanslı depolar üzerinden alım garantisi vererek, depoculuğun yaygınlaşmasını sağladığına işaret eden Fakıbaba, mevcut desteklere ilave 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile üretici, üretici birliği ve kooperatifler için ilave destekler getirdiklerini hatırlattı.

Fakıbaba, lisanslı depolara teslim edilen ürünlere depo kira desteği vererek üretici, sanayici ve tüccarın depolardan daha fazla faydalanmasını sağladıklarına dikkat çekti.

Kaynak: AA