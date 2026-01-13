Liyakat, 15 yılda 500 kadına istihdam sağladı

Özlem SARSIN

Liyakat Derneği Yönetim Ku­rulu Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, Liyakat’ın yalnızca bir si­vil toplum kuruluşu değil, ortak değerler etrafında büyüyen bir ai­le olduğunun altını çizdi. Kadın girişimciliğini merkeze alan bir vizyonla yola çıktıklarını belir­ten Uğuz, yıllar içinde gençlere, çocuklara ve farklı sosyal grup­lara ulaşan projelerle bu vizyonu genişlettiklerini ifade etti. Bugü­ne kadar yüzlerce eğitim ve atöl­ye çalışması gerçekleştirdikleri­ni, 300 kadına girişimcilik eğiti­mi verildiğini, 500 kadının ise iş sahibi olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası ölçekte ses getiren projelere imza attıklarını söyle­yen Uğuz, “Bundan 15 yıl önce 11 kadın, kadın girişimciliğini hedef alarak yeni bir motivasyonla yola çıktı ve Liyakat Derneği’ni kurdu. 15 yıl önce kimse girişimcilik ko­nuşmazken biz girişimciliği ko­nuşuyorduk. Liyakatli projeler yapmak için Liyakat adı ile yola çıktık. Ayakları yere basan, do­kunmak istediğimiz kişilere do­kunabilen projelerle bugüne ka­dar pek çok projeye hayat verdik. Sadece kadınlar değil çocukları­mıza yönelik projeler de yaptık ve Türkiye’nin ilk Çocuk Girişimci projesini geliştirdik. Hayata geçi­receğimiz yeni projelerimiz var” diye konuştu.