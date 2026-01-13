Liyakat, 15 yılda 500 kadına istihdam sağladı
Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (Liyakat) kuruluşu¬nun 15. yılında İzmir iş dünyası bir araya geldi.
Özlem SARSIN
Liyakat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, Liyakat’ın yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, ortak değerler etrafında büyüyen bir aile olduğunun altını çizdi. Kadın girişimciliğini merkeze alan bir vizyonla yola çıktıklarını belirten Uğuz, yıllar içinde gençlere, çocuklara ve farklı sosyal gruplara ulaşan projelerle bu vizyonu genişlettiklerini ifade etti. Bugüne kadar yüzlerce eğitim ve atölye çalışması gerçekleştirdiklerini, 300 kadına girişimcilik eğitimi verildiğini, 500 kadının ise iş sahibi olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası ölçekte ses getiren projelere imza attıklarını söyleyen Uğuz, “Bundan 15 yıl önce 11 kadın, kadın girişimciliğini hedef alarak yeni bir motivasyonla yola çıktı ve Liyakat Derneği’ni kurdu. 15 yıl önce kimse girişimcilik konuşmazken biz girişimciliği konuşuyorduk. Liyakatli projeler yapmak için Liyakat adı ile yola çıktık. Ayakları yere basan, dokunmak istediğimiz kişilere dokunabilen projelerle bugüne kadar pek çok projeye hayat verdik. Sadece kadınlar değil çocuklarımıza yönelik projeler de yaptık ve Türkiye’nin ilk Çocuk Girişimci projesini geliştirdik. Hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz var” diye konuştu.