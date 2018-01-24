LPG ithalatı kasımda arttı

24 Ocak 2018

Türkiye'nin LPG ithalatı 2017'nin Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,14 artışla 315 bin 317 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Kasım Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Norveç, Cezayir, Kazakistan, Rusya, Libya, Malta, Ukrayna, St Kitts ve Nevis ile ABD oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,14 artışla 315 bin 317 tona yükseldi. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 22,63 azalışla 59 bin 731 tona geriledi.

Söz konusu ayda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 artarak 29 bin 410 tona yükseldi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bangladeş, Tunus, Bulgaristan, Romanya, Türkiye Serbest Bölgesi ve Singapur'a yapıldı.

Toplam LPG satışı azaldı

Kasımda tüplü LPG satışı yüzde 1,65, dökme LPG satışı yüzde 22,48, otogaz satışları ise yüzde 0,01 azaldı. Böylece bu dönemde toplam LPG satışı 1,21 azaldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl Kasım'da 64 bin 745 ton tüplü LPG, 9 bin 749 ton dökme LPG ve 248 bin 829 ton otogaz satışı yapıldı.

LPG pazarında yüzde 76 ile otogaz brinci sırada yer alırken, bunu yüzde 21 ile tüplü, yüzde 3 ile de dökme LPG izledi.

Kaynak: AA