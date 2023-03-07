Lufthansa, Airbus ile uzun menzilli 15 adet A350 için anlaşma imzaladı

Verilen bilgiye göre önceki nesil uçaklarla karşılaştırıldığında A350, önemli ölçüde daha az yakıt tüketiyor ve buna bağlı olarak emisyonlarda da azalma sağlıyor. Yolcular da A350 ile uçarken en son teknolojiye sahip kabin olanaklarından ve uçaktaki konfordan yararlanma şansına sahip olacak.

Airbus ve Lufthansa, yeni uçak satın alınmasına ilişkin anlaşmaya ek olarak, sürdürülebilirlik ve geleceğin teknolojileri alanındaki işbirliklerini daha da güçlendirmek için bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı. Bu memorandum sürdürülebilir havacılık yakıtlarının daha yoğun kullanımını, daha verimli bir uçuş yönetimi yoluyla yer hizmetleri dahil tüm operasyonların daha fazla optimizasyonunu ve hidrojen yakıtı konusundaki araştırmalara da hız verilmesini içeriyor.

Önemli bir avantaja sahip

Airbus CFO'su ve Uluslararası Başkanı Christian Scherer yaptığı açıkalmada, “Lufthansa'nın A350 sipariş listesini toplam 60 uçağa yükselttiğini ve dünya çapında artan sayıda A350-1000 müşteri ailesine katıldığını görmekten onur duyuyoruz. Uluslararası uçuşlar yeniden arttıkça ekonomik ve sürdürülebilirlik baskıları ölçülebilir bir gerçeklik haline geliyor. Lufthansa, A350 ailesinin en büyük üyesini filosuna katarak, Airbus'ın benzersiz operasyonel esneklik ve büyük ekonomik faydalar sunan tam filo ortaklığından yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Sınıfının en sessiz uçağı

Lufthansa, son siparişiyle Airbus ile uzun süredir devam eden ilişkisini pekiştirmiş oldu. 1970'lerdeki A300'den bu yana Lufthansa Group, A220, A320-Ailesi, A330 / A340, A350 ve A380'den Airbus ürün ailesinin tüm üyelerini filosunda bulunduruyor. A350, dünyanın en modern ve verimli geniş gövdeli uçağı konumunda ve 300-410 kişilik kategoride uzun menzilli uçaklarda ilk sırada bulunuyor.

Yeni nesil motorları ve hafif malzemelerin kullanılması, onu yakıt açısından en verimli geniş gövdeli uçak haline getiriyor. A350, önceki nesil uçağa göre yüzde 50 daha az gürültü yayma özelliğiyle sınıfının en sessiz uçağı olarak biliniyor. Ocak 2023 sonu itibariyle Airbus A350 ailesi geniş gövdeli uçak kategorisinde dünya çapında 54 müşteriden 925 kesin sipariş almış durumda.