Macaristan Başbakanı Orban'dan AP'ye çağrı

Başbakan Orban, düzenlendiği yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, AP'deki yolsuzluk soruşturmasında Macar şüphelinin bulunmadığını ama ülkesinin de Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğu için olaya dışarıdan bakmadığını söyledi.

AP milletvekillerinin ayrı bir seçimle belirlenmemesi gerektiğini; ulusal parlamentolarda denetimlerin daha sıkı yapıldığını vurgulayan Orban, "Mevcut haliyle AP kaldırılmalı ve AP, ulusal parlamentolarda görev yapan temsilcilerden oluşmalı." dedi.

Orban, ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimleri dış müdahalelere rağmen partisinin kazandığını belirterek "Seçim gerçek bir özgürlük mücadelesiydi, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği korunmalıydı çünkü uluslararası aktörler Macaristan parlamento seçimlerine daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir şekilde müdahale etti" diye konuştu.

Orban, Macaristan'da siyasi istikrarın devam ettiğini, ülkede 1990'dan bu yana erken seçim düzenlenmediğini, böyle bir örneğin Avrupa'da başka bir ülkede bulunmadığını söyledi.

Ülkesinin bugüne kadar Rusya-Ukrayna savaşının dışında kalmayı başardığını, 2023'te bu durumun korunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Orban, ''Kısmen Ukrayna'da yaşayan çok sayıda Macar olduğu için kısmen de savaşın her zaman kötü olması ve insanların ölmesi nedeniyle Macaristan kesinlikle savaşın dışında kalmalı. Savaşta insanlar ölüyor ve Ukrayna ordusuna alınan 100'den fazla Macar hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ziyaretinin gündemde olmadığını aktaran Orban, Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanabilmesi için Amerika-Rusya görüşmelerine ihtiyaç duyulduğunu aksi takdirde barışın sağlanamayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Macaristan ile Katar arasında enerji, finans ve yatırım konularında anlaşma sağlandı

Macaristan, Sırbistan ve Avusturya'nın, düzensiz göçe karşı bir sınır savunma ittifakı kurduğunu belirten Orban, sınır savunma hattını Sırbistan-Macaristan sınırından Kuzey Makedonya-Sırbistan ve Sırbistan-Bulgaristan sınırına kaydırmak istediklerini söyledi.

Orban, Macaristan ile Katar arasında enerji, finans ve yatırım konularında anlaşmaya varıldığını ve yakın zamanda hükümetler arası görüşmeler yapılacağını kaydetti.

Ülkesinin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için birçok ülkeyle görüştüğünü kaydeden Orban, bu kapsamda Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya ile elektrik hattı konusunda iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.