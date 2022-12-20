Macaristan'da Türk yatırımları artıyor

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Türkiye-Macaristan ilişkilerini değerlendirdi.

Karanis Ekşioğlu, 1 Temmuz 2022'de göreve başladığını ve geldiği günden beri de gerek üst düzey yetkililerden aldıkları randevularla gerek yaptıkları toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu her temasta gözlemlediğini belirtti.

Türkiye ile Macaristan'ın birbirini stratejik ortak olarak gördüğünü ifade eden Karanis Ekşioğlu, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece siyasi alanda değil, ekonomi, kültür ve savunma sanayisi gibi birçok alanda gittikçe artan bir ivme çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

"2024 karşılıklı Kültür Yılı ilan edildi"

Karanis Ekşioğlu, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve daha üst düzeylere çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

2023 ve 2024 yıllarının Türkiye-Macaristan ilişkileri için çok önemli olacağını kaydeden Karanis Ekşioğlu, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Aralık 2023'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Bu çerçevede 2024 senesi hem Türkiye'de hem de Macaristan'da karşılıklı Kültür Yılı olarak ilan edildi. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nı Aralık 2023'te Macaristan'da yapmayı planlıyoruz ve bu çerçevede de 2024 Kültür Yılı'nın başlangıcını bu toplantıyla yapmış olacağız."

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, 100'üncü yıl çerçevesinde sadece başkent Budapeşte'de değil, ülkenin diğer büyükşehirlerinde, üniversitelerde ve eğitim merkezlerinde 100 farklı etkinlik planladıklarını ve bu etkinliklerin iki ülkeyi ve iki ülke halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağını düşündüğünü söyledi.

2022'de Kovid-19 salgınının etkilerinin geçmesiyle iki ülke yetkililerinin gerçekleştirdikleri ziyaretlerin sayısının tekrar arttığını kaydeden Karanis Ekşioğlu, "Bu sene içerisinde özellikle ağustos yoğun bir ay oldu. Turan Kurultayı'na hem eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım hem de Etnospor Federasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan geldi. Daha sonra Meclis Başkanımızı Budapeşte'de ağırladık. Bizim için oldukça önemli bir ziyaretti. Bu ziyaret çerçevesinde hem Cumhurbaşkanı (Katalin) Novak hem Başbakan (Viktor) Orban hem de Meclis Başkanı (Laszlo) Köver ile çok faydalı görüşmeler yaptık. Onun dışında Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay yine Budapeşte'deydi. Hemen akabinde ise TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç Budapeşte'deydi" dedi.

Üç bakanın Macaristan'ı ziyaret etmesi bekleniyor

Karanis Ekşioğlu, 2023'te de karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini, ocak ayında Türkiye'den Macaristan'a üç bakan ziyaretinin planlandığını aktardı.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Macaristan devlet burslarının imza törenine katılacağını belirten Karanis Ekşioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na eş başkanlık edeceğini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da resmi ziyaret kapsamında Macaristan'a geleceğini ve Antalya Diplomasi Forumu ile Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Enstitüsünün ortak panelinde konuşma yapacağını söyledi.

500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor

Karanis Ekşioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın da 2023'ün ilk aylarında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Macaristan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün arttığını, ülkede halihazırda 500 Türk şirketinin faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Karanis Ekşioğlu, son dönemdeki ivmeyle özellikle inşaat işlerinde Türk firmalarının oldukça ön plana çıktığının gözlemlendiğini ifade etti.

Karanis Ekşioğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması hedefi konduğunu ve son dönemde yakalanan ivmenin devam etmesi halinde çok kısa bir sürede bu hedefe ulaşılacağını söyledi.

"Türk şirketleri Macaristan'da çok önemli projeler üstlendi"

Macaristan'ın birçok ticaret yolunun kavşak noktasında bulunmasının Türk şirketleri için çok büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Karanis Ekşioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşaat projeleri, altyapı işleri konusunda Türk şirketleri Macaristan'da çok önemli projeler üstlendi. Bu da bizim için çok gurur verici. Diğer yandan savunma sanayisindeki işbirliğine de mutlaka değinmemiz gerekiyor. Halihazırda Ejder zırhlı araçlarla ilgili yaptığımız proje de hem Macar makamları hem de bizler tarafından desteklenen alanlardan bir tanesi. En son imzalanan askeri çerçeve anlaşmasıyla bu iş birliğinin de biz önümüzdeki sene katlanarak artacağını düşünüyoruz."

Karanis Ekşioğlu, içişleri bakanlıklarının imzaladığı Mutabakat Muhtırası çerçevesinde 50 Türk polisinin üç sınır kapısında Macar meslektaşlarıyla görev yaptığına ve bunun çok önemli bir proje olduğuna dikkati çekti.

Göreve başladığı günden beri Macaristan'ın Sırbistan ile Romanya ortak sınır kapılarını her ay ziyaret ettiğini belirten Karanis Ekşioğlu, burada vatandaşların karşılaştığı zorluklara çözüm bulmaya çalıştıklarını ve bu konuda Macar makamların da her türlü desteği sağladığını söyledi.

Karanis Ekşioğlu, 200'ü Macar devlet bursu olmak üzere toplamda yaklaşık 1000 Türk öğrencinin Macaristan'da eğitim aldığını ve kendilerinin de öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bu kapsamda, Budapeşte Kariyer Günleri düzenleyerek ülkede faaliyet gösteren Türk firmalarıyla öğrencileri buluşturduklarını aktaran Karanis Ekşioğlu, diğer bir etkinlikte ise Büyükelçilik Konutu'nda Budapeşte'de görev yapan diğer ülkelerin büyükelçileriyle Türk öğrencileri bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Karanis Ekşioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından esinlenerek "7 Bölge 7 Mutfak" adıyla ekim ayında bir proje başlattıklarını belirterek bu kapsamda her ay Türkiye'den bir şefin Budapeşte'ye geldiğini ve Türk mutfağı lezzetlerinin düzenlenen etkinlikle diplomatlara, siyasilere ve ülkenin önde gelen kişilerine tanıtıldığını söyledi.

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, "Türkiye'deki her bölgenin kendine özel malzemeleri, kendine ait farklı bir dokunuşu var. Bu çerçevede gelen dostlarımızla birlikte her ay farklı bir bölgeyi ele alıyoruz. Hedefimiz mayıs ayına kadar yaklaşık 700 misafirimizi bu mutfak etkinlikleriyle ağırlamak ve mayıs ayındaki o büyük Türk Mutfağı Haftası'na hazırlık yapmak" dedi.

"Macaristan'da kendimi evde hissediyorum"

Görevine başlamadan önce Macarca dersler almaya başladığını kaydeden Karanis Ekşioğlu, görevine başladıktan sonra da hem kendisinin hem de ailesinin Macarca öğrenmeye devam ettiğini belirterek "Ben Macaristan'da kendimi evde hissediyorum. Bence bu çok önemli ve kıymetli duygu çünkü görev yaptığınız yerde kendinizi ne kadar evde hissedersiniz, çalışmalarınızın ve faaliyetlerinizin o kadar başarılı olacağına inanıyorum. Hem ben hem de ailem kendimizi evimizde hissediyoruz" diye konuştu.