Maden Sektör Kurulu’ndan ‘Yeniden Değerleme Oranı’ çağrısı

24 Kasım 2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2022 yılı için Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 122,93 olarak belirlenmesinin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ortak bir açıklama yayınladı. Yüzde 122,93 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı’nın, ‘Orman Arazi Bedelleri’ için de geçerli olduğunu kaydeden Maden Sektör Kurulu, bu oranın makul seviyelere çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye çağrıda bulundu.

Maden Sektör Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Maden sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz, binlerce kişiye istihdam sağlamanın yanında ülkemizin geleceği için de çok önemli işlere imza atıyor. Özellikle hammadde bağımsızlığının yakalanması noktasında madenlere büyük ihtiyaç duyuluyor. Sanayiden tarıma, teknolojiden sağlık sektörüne kadar madenler hayatın her alanında insanlığa hizmet ediyor. Maden sektörü tüm sanayi sektörlerinin hammaddesini sağlamaktadır. Bu açıdan, hayatımızın her noktasını etkileyen kendi öz kaynaklarımızın değerlendirilip işlendiği, ithal girdisi sıfıra yakın olan madencilik olmadan, sürdürülebilir bir ekonomik üretim, büyüme ve refah düşünülemez. Bu itibarla, sürdürülebilir madenciliğin desteklenip önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizin hedeflerini yakalamasında da maden ihracatı çok önemli bir yere sahip. Yıllık ortalama 6-6,5 milyar dolarlık ihracata imza atan maden sektörü, yıllık ihracatını 30 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyor. Sektör olarak bunu başarabileceğimize canı gönülden inanıyoruz. Bu hedefin yakalanması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde, 2023’te madencilerin Orman Arazi Bedelleri için ödemesi gereken rakamın Yeniden Değerleme Oranı kapsamında yüzde 123,93 artırılacağı açıklandı. Bu durum sektörümüzün tüm paydaşları tarafından tedirginlikle karşılandı. Ülkemizin kalkınmasına ve ihracatına büyük katkısı olan maden sektörünün bu bedelleri ödemesi, sektörümüzün uluslararası alanda rekabet etmesini de zorlaştıracaktır. Dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemde, kritik öneme sahip maden sektörü olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’den belirlenen bu oranı makul seviyelere çekmelerini talep ediyoruz. Türkiye hali hazırda dünyadaki örneklerine göre 10 kata yakın bir Orman Kullanım Bedeli öderken, söz konusu oranın devreye girmesi sektörümüzü zor durumda bırakacaktır. Şu anda maden sektörünün ödediği Orman Kullanım Bedeli madencilik konusunda gelişmiş ülkeler arasında yer alan Kanada’nın dahi çok üzerindedir. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) özel gelirlerine bakıldığında, bu gelirlerin yüzde 50’sinin madencilik sektöründen geldiği görülecektir. Madencilerin 2021 yılında Orman Kullanım Bedeli karşılığında OGM’ye ödediği bedel yaklaşık 2,3 milyar TL’dir. 2022’de bu rakamın 2,6 milyar TL seviyelerinde olması beklenmektedir. Eğer 2023 yılı için belirlenen yüzde 122,93’lük oran devreye girerse maden sektörünün OGM’ye ödeyeceği bedel yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaşacaktır. İşte tüm bu veriler ışığında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızdan sektörümüze destek bekliyoruz.”