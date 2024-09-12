Mahfi Eğilmez 'Son 5 - 6 yılım böyle geçti' diyerek açıkladı

Türkiye ekonomisine yönelik tespit ve analizleri, kendi adını taşıyan blogunda yayınladığı derinlikli yazılarıyla tanınan iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, yıllardır yapısal reformlara vurgu yapıyor.

Türkiye ekonominisine yönelik "Yapısal reformlar hariç buradan nasıl çıkabiliriz" şeklinde soru aldığını ifade eden Eğilmez, tek kelimelik yanıtının "Çıkamayız" olduğunu söyledi.

Bu yanıtın ardından işin ciddileştiğini ve ardından "Peki yapısal reformlara nereden başlamak lazım" sorusunun geldiğini aktaran Mahfi Hoca, bu soruya yanıtının ise şöyle olduğunu açıkladı:

* İlk adım yargı karşısında herkesin eşit, hukukun üstünlüğünün geçerli olacağı bir sisteme geçiş olmalı.

Bu yanıtını izleyen sorunun ise "Peki sadece ekonomide bir şeyler yapsak bir sonuç alamaz mıyız" olduğunu söyleyen Eğilmez'in sıradaki cevabı şöyle: "Geçici olarak biraz düzelme olabilir ama sadece ekonomide bir şeyler yaparak buradan çıkamayız."

Soruyu soran kişinin "Biliyorduk böyle olduğunu" deyip ayrıldığını aktaran Mahfi Eğilmez, mesajını "Son 5 - 6 yılım böyle geçti desem yanlış olmaz" şeklinde sonlandırdı.