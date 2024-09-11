Mahfi Eğilmez'den iPhone 16 üzerinden dikkat çeken değerlendirme

California merkezli teknolji devi Apple merakla beklenen iPhone 16 serisini önceki gün özel bir lansmanla dünya kamuoyuna duyurdu.

Türkiye'de iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 64.999 TL olarak belirlendi. iPhone 16 Plus 73.999 TL, iPhone 16 Pro 82.999 TL ve iPhone 16 Pro Max 99.999 TL üzerinden satılacak.

iPhone 16'nın başlangıç modeli üzerinden yapılan hesaplamaya göre Ocak 2024'ten bu yana 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretle bir iPhone 16 satın almak için 4,4 asgari ücret gerekiyor.

2023 yılında piyasaya yeni sürülen iPhone 15 modelinden bir adet satın almak için 4,4 asgari ücret gerekiyordu. 2020 yılında ise piyasa çıkan iPhone 12, 4,7 asgari ücrete karşılık geliyordu.

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez 2020 ile bu yıl arasında oluşan farkı değerlendirdi. Dr. Eğilmez ''2020'de 4,7'den 3,8'e gerilemesi doların baskı altında olduğunu gösteriyor. Son dönem daha ziyade carry trade etkisi" ifadelerini kullandı.