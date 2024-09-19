Mahfi Eğilmez'den dolandırıcılara karşı uyarı... Adını kullanan sahtekârlar vurgun peşinde!

Türkiye'nin yakından tanıdığı, tespit ve analizlerini dikkatle takip ettiği deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez'in adını kullanan dolandırıcılar Telegram üzerinden sahte hesap açtı.

Mahfi Eğilmez'in X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre; sahtekârlar, Mahfi Eğilmez adına hisse ve yatırım tavsiyesi vermeye başladı.

Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, Telegram'da adına sahte hesap açıldığını öğrendiğini belirterek, "Ben Telegram'a üye bile değilim" açıklaması yaptı.

Kendi adını taşıyan blog adresini ve X hesabını takipçileriyle paylaşan Eğilmez, Instagram ve Facebook'ta da hesaplarının olduğunu fakat bu platformları hemen hemen hiç kullanmadığını duyurdu.

'Ben yatırım tavsiyesi vermem'

Yazar ve akademisyen kimliğiyle de üretimine devam eden Mahfi Hoca, dolandırıcılık haberine karşı takipçilerini uyarırken şu ifadeleri kullandı:

* Hepsinden önemlisi ben hiç kimseye hisse önerisi veya yatırım tavsiyesi vermiyorum. O iş benim uzmanlık alanımla ilgili değil.

* O nedenle benim adıma açılan ve bu tür tavsiyeler veren, yönlendirmeler yapan hesaplara asla inanmayın. Böyle bir duyuruyu defalarca yapmak zorunda kalıp zamanınızı aldığım için özür dilerim.