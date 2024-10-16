Mahfi Eğilmez'den faiz-enflasyon yorumu: Hizmet enflasyonunun katılığını aşmak biraz zor

Merkez Bankası, mart ayından beri yüze 50'de sabit tuttuğu faizi için yarın bir kez daha Para Politikası Kurulu'nu toplayacak. Ekonomistler faizlerin sabit tutulacağını düşünüyor.

CNBC-e yayınına katılan iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, "Merkez Bankası gidişin henüz sürdürülebilir dezenflasyon süreci olmadığının farkında" dedi.

Eğilmez, bankanın toplantı sonrası açıklamasında büyük ihtimalle maliye politikası desteğine biraz daha vurgu yapacağını kaydetti.

İktisatçı, bankanın haklı olarka "Tek başına bizim üstümüze kalacak iş değil" diyeceğini belirterek "Hizmet enflasyonunun katılığını aşmak biraz zor görünüyor şu anda" ifadesini kullandı.

'Faizler düşerse yeniden konut talebi olur'

Eğilmez, konut fiyatlarına dair şunları söyledi: "Konut fiyatları düşmüyor. 100'ken 150 olması gerekirken 150 oluyor. Enflasyon kadar artmıyor. Önceden enflasyondan hızlı artıyordu. Artık enflasyon kadar artmıyor. Konut kredisi faizleri düşerse yeniden talep olur. Türkiye'de konut talebi hiç bitmiyor, konutu olan da alıyor."