Mahkeme itirazı kabul etti: AB Komisyonu'nun Google'a kestiği 1,49 milyar Euroluk ceza iptal edildi

Avrupa'nın en üst ikinci mahkemesi olan Avrupa Genel Mahkemesi, Google’ın Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında çevrimiçi arama reklamcılığında rakiplerini engellediği gerekçesiyle aldığı 1,49 milyar euroluk antitröst cezasına yaptığı itirazı kabul etti.

Lüksemburg merkezli mahkeme, Komisyon’un değerlendirmelerinin büyük bölümünü onaylamakla birlikte, Google'a verilen cezayı, “özellikle adil olmadığını tespit ettiği sözleşme maddelerinin süresine ilişkin değerlendirmesinde ilgili tüm koşulları dikkate almadığı” gerekçesiyle iptal etti.

Bu karar, Google’ın rekabet kurallarına uymadığına dair eleştirileri doğrularken, verilen cezanın hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. AB Komisyonu’nun bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.