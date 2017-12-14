Mahkemeden Booking kararı

14 Aralık 2017

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada kararını verdi. Buna göre, mahkeme TÜRSAB'dan teminat mektubu istedi; mektup gelmezse Booking için verilen tedbir kararı kalkabilir.

Mahkeme, TÜRSAB'ın bir hafta içinde 500 bin TL'lik teminat mektubu getirmesini istedi. Söz konusu sürede teminat mektubu getirilmemesi halinde, Booking,com için verilen tedbir kararı kalkabilir.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi ara kararını açıkladı.

Ara kararda, ticaret mahkemesinin tedbir kararı verirken teminat aramamasına ilişkin “…Tedbir kararı verirken teminat aramaması yerinde görülmemiştir. Hükmün bu nedenle kaldırılmasına ve tedbir kararı nedeniyle davalı ve müdahillerin olası zararlarının teminatı olmak üzere takdiren 500.000-TL nakdi veya süresiz kesin banka teminat mektubu karşılığı tedbir kararının uygulanmasına oy çokluğu ile kesin olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar vermek gerekmiştir” denildi.