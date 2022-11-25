Makine ve maden, ihracatta rekora koşuyor

Türkiye’nin üreticileri çok zor bir yılı ihracat rekorları ile kapatmaya hazırlanıyor. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Türkiye'nin makine ihracatındaki rekor geçen ay da devam etti. Makine imalat sanayisinin ocak-ekim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 20,5 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu makine sektörünün ihracat fırsat ve potansiyelinin, Türkiye'nin ihracat bazlı büyüme modeline geçtiği yıllar içindeki en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, "Küresel stagflasyon kaygıları giderek güçlenirken tedbirlerin de muğlaklaştığı bu dönemde, makine imalat sektörümüz Türkiye ekonomisi için sıra dışı bir potansiyel sunuyor" dedi.

İlk iki sırada yer alan Almanya ve ABD'ye toplam ihracat 4 milyar doları bulurken, bu alanda üçüncülüğe yükselen Rusya'ya makine satışı 1 milyar dolar sınırına dayandı. Ocak-ekim döneminde Rusya'ya makine ihracatındaki artış yüzde 43,8'e yükseldi.

Serbest bölgeler dahil edilmediğinde makine ihracatı miktar olarak yüzde 2,2 artışla 3 milyon tonu geçti. Kilogram başına düşen ihracat birim değeri 6,3 dolar olarak gerçekleşti.

Gözler Almanya’nın verilerinde

MAİB Başkanı Karavelioğlu, ayrıcalıklı müşterileri olan ülkelerin yatırım ve risk iştahını etkileyen unsurlarını yakından izlediklerini ifade ederek, ihracatın yüzde 60'ını yaptıkları Avrupa ülkelerinde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinin, başta enerji yoğun sektörlerdeki müşterilerini etkileyeceğini söyledi. Karavelioğlu, Avro Bölgesi'nde en belirleyici aktörün Almanya olacağını, bu ülkenin 200 milyar doları bulan yerli imalatçıyı koruma şemsiyesinin yatırım ortamını canlandıracağını anlattı.

Madende Latin Amerika açılımı

Türkiye’nin ihracat rekorları kıran bir diğer sektörü de madencilik. Uzak Doğu pazarını genişletmeyi ve Latin Amerika'ya açılmayı hedefleyen madencilik sektörü, yılı 6,5-6,6 milyar dolar civarında rekor seviyede kapatmayı planlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı ile ilgili beklentinin yüksek, stantların dolu olduğunu söyledi. Fuarda 50 bin tona yakın blok mermerin sergilendiğini belirten Çetinkaya, ürünlerin satışlarının 8-10 milyon dolarlık bir hacme ulaşacağını aktardı. Hem maden sektörünün hem de doğal taş sektörünün seneye çok hızlı başladığına dikkati çeken Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Pandemi sonrasında stokların azalmasıyla birlikte ciddi bir talep vardı. Devamında ABD çok ciddi bir taleple geldi. En büyük pazarlarımızdan biri olan ABD'ye senenin ilk yarısında ciddi sevkiyatlar yapıldı. Fakat ikinci yarıyla birlikte ve özellikle son iki ayda Amerika'daki resesyon söylentilerinin artık iyice hissedilir olmasıyla alımlar çok hızlı bir şekilde yavaşlamaya başladı. Buna rağmen tüm sektörde totalde yüzde 10'luk bir artışla 6,5-6,6 milyar dolar gibi bir seviyede maden ihracatımızı bugüne kadarki en büyük rakamla kapatmış olacağız. Çin pazarı maalesef halen kapalı. Bu kayıpları yaşamamıza rağmen hala yüzde 10 artış bence ciddi bir başarı."

Ticaret Bakanlığı’ndan ‘teknik engel’ adımı

Ticaret Bakanlığı, ülkelerin uyguladığı teknik engellerin ihracatın önüne çıkmaması için adım attı. Bakanlık tarafından ilk defa hazırlanan Ticarette Teknik Engeller Raporu'yla, ihracatçıların farklı ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları test ve belgelendirme işlemleri ve standartlar gibi engellere karşı hazırlıklı olması ve ticaretin bu engeller sebebiyle aksamadan işlemesi amaçlanıyor. Raporda, ihracatçıların bilgilendirilmesi için Türkiye'nin hedef pazarları arasında yer alan 15 ülke tarafından uygulanan teknik engeller de tek tek sıralandı. İhracatçıların bu alanda karşılaştıkları sorunlara ilişkin yapılan ankete göre de firmaların yüzde 98'i ihraç pazarlara girişte ticarette bir teknik engel ile karşılaşıyor.