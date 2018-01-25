Makine yatırımına KDV muafiyeti, otomotive ÖTV indirimi geliyor

25 Ocak 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırımları ve istihdamı teşvik etmek amacıyla bir düzenleme hazırlığına başladıklarını belirterek, “Makine ve teçhizat harcamalarına yönelik kampanya başlatıyoruz. 2018 ve 2019’da makine ve teçhizat alırsanız KDV almayacağız” dedi. Ağbal, otomobil ve ticari araç üretilirken araca takılan aparatların da ÖTV’ye tabi olduğunu hatırlatarak, “Yerli üretici ÖTV’sini ödeyip, bunları araca takıyor. Sonra araç tamamlanıp satıldığında aracın tamamı üzerinden tekrar ÖTV alınıyor. Sektör aracın imalatında araca takılan teçhizatla ilgili ÖTV iadesi talebinde bulunmuştu. Burada bakanlar olarak talebi olumlu değerlendirdik” diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Ülkenin 2018’e iyi başladığına ve ekonominin güçlü bir momentum yakaladığına dikkati çeken Ağbal, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rakamlarının da güçlü büyüme ivmesinin yakalandığını gösterdiğini dile getirdi. Ağbal, ekonominin, öncü göstergelerin de ortaya koyduğu şekilde güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü belirterek, “İnanıyoruz ki 2018’de de Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını devam ettirecek” ifadesini kullandı. Üzerinde çalıştıkları yeni torba tasarısı taslağına yönelik soru üzerine Ağbal, yatırımları ve istihdamı teşvik etmek amacıyla bir düzenleme hazırlığına başladıklarını ve bu süreçte diğer bakanlıkların da önerilerinin ortaya çıktığını dile getirerek, “Maliye Bakanlığı olarak şu anda bakanlıklarımızdan gelen önerileri değerlendiriyoruz. Nihai olarak hükümetimize bunları sunduktan sonra, yakın zamanda düzenlemeleri Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Ar-Ge ile ilişkili alımlar da muaf

Makine ve teçhizat harcamalarında artış olduğunu anlatan Ağbal, “Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında, özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018’de özellikle yatırım tarafında makine teçhizat harcamalarını destekleyecek düzenlemeler yapmamız gerektiği görünüyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Mobilya, beyaz eşya ve konut sektörlerinde geçen yıl yapılan geçici vergi indirimleriyle olumlu sonuçlar alındığını kaydeden Ağbal, “Makine ve teçhizat harcamalarına yönelik kampanya başlatıyoruz. 2018 ve 2019’da makine ve teçhizat alırsanız KDV almayacağız. Artan ihracat yatırım harcamaları ve ihracatla Türkiye ekonomisine yönelik büyüme potansiyeli de yukarı çekilecek” diye konuştu. Ağbal, yine 2018 ve 2019 yıllarında Ar-Ge merkezlerine alınacak makine ve teçhizatlar ile Ar-Ge ile doğrudan ilişkili alımlara KDV istisnası yoluyla destek vermek istediklerini de söyledi. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) bu yıl da aktif kullanılacağını belirten Ağbal, “KGF’yi bu yıl yatırım amaçlı, ihracata yönelik kredi ihtiyacı varsa özellikle de bunu zamana yayarak kullandıracağız” dedi.

Otomotivde ÖTV maliyeti iniyor

Otomotiv sektöründe vergiler konusunda bir çalışma yürütülüp yürütülmediği, araç almak isteyenlere müjdeleri olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Ağbal, otomotiv ve ticari araç sektörleri temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerini söyledi. Bakan Ağbal, 2017’de otomotiv sektörünün ihracatta rekor kırdığını anımsatarak, otomotivin ihracatın lokomotif sektörü haline geldiğini belirtti. Ağbal, şöyle devam etti: “Bizim yerli üretimi destekleyecek çabalar göstermemiz lazım. Sektörün şöyle bir haklı talebi var. Otomotiv veya ticari araç üretiminde Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi birtakım unsurlar var. Otomobili veya ticari aracı üretirken araca birtakım aparatlar takıyorlar, bunlar ÖTV’ye tabi. Yerli üretici ÖTV’sini ödeyip, bunları araca takıyor. Sonra araç tamamlanıp satıldığında aracın tamamı üzerinden tekrar ÖTV alınıyor. Sektör aracın imalatında araca takılan teçhizatla ilgili ÖTV iadesi talebinde bulunmuştu. Burada bakanlar olarak talebi olumlu değerlendirdik. Hükümetimize bunu getiriyoruz. Orada da olumlu şekilde değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu yolla sektörün üretim maliyetini aşağı çekmiş olacağız. İhraç edilen araç üzerine de bu yolla ÖTV maliyeti kalıyordu. Bunu sektörden almış olacağız.”

Otomotiv Bakanlığı olmayacak

Yatırım teşvik sistemi üzerinden Kurumlar Vergisi indirimi verdiklerini belirten Ağbal, otomotiv sektöründe tevsi yatırımların ağırlıklı olduğunu ve Kurumlar Vergisi indiriminin 5-10 yıla sirayet ettiğini söyledi. Ağbal, bunun uzun zamanda ancak realize edilebildiğini, öne çekilmesi için sektörün talebi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu konuda ilgili bakanlıklarla ve sektörle birlikte teknik komite kurma kararı verdik. Toplantımızın amacı yerli üretimin desteklenmesi ve farklı bakanlıklarla yaşanan sorunların konuşulması ve çözülmesi. Maliye Bakanlığı olarak, sektörün vergiyle ilgili talepleri var, onları hayata geçireceğiz. İhracatımızda önemli bir yere sahip otomotiv ve ticari araç sektörüne destek sağlayacak nitelikli eylemler neler olabilir diye toplantı yaptık. Üç bakanın (Ekonomi, Maliye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanları) orada olması birçok meselenin çözümünün önünü açmış oldu.” Hükümet olarak otomotiv sektörüne önem verdiklerini vurgulayan Ağbal, “otomotiv bakanlığı” kurulmasına ilişkin bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.

Kripto paralar için harekete geçildi

Bitcoin ve benzeri kripto paraların, son günlerde gittikçe önem kazanan bir konu haline geldiğine işaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu paralar kontrol altına alınmaz ve uluslararası regülasyona bağlanmazsa, illegal para trafi ğinin bu yöne kayma ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti. Ağbal, “Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, SPK, Kalkınma ve Ekonomi bakanlıklarının teknik çalışma yapmasını ve bunun en kısa sürede EKK’ya getirilmesini kararlaştırdık. Hükümet olarak o çalışma geldikten sonra, konuyla ilgili alacağımız kararları açıklayarak beklentileri karşılayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Sanal bahis parası bloke edilecek, yasal ikramiye tutarı artırılacak

Sanal bahsin sosyal bir mesele haline gelmeye başladığını ifade eden Naci Ağbal, yurt içinde ve yurt dışında birtakım illegal örgütlerin, sanal ortamda internet siteleri oluşturarak bahis oynattıklarını söyledi. Sanal bahis konusunda hacmin artmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı olarak yetki aldıklarını anımsatan Ağbal, “Sanal bahis kapsamında bankada bir hesabı yakalamışsak anında oradaki paranın çekilmesini engelliyoruz. Bunu artık günlük takip ediyoruz. 7 gün boyunca o parayı blokluyoruz” dedi. Geçen sene eylül ayında yasal düzenleme yapıldığına işaret eden Ağbal, artık adli makamların, MASAK’ın ihbarı üzerine buradaki banka hesaplarına el koyduğunu bildirdi. Ağbal, gerek oyun oynayanların gerekse oynanan bu oyunlarla ilgili bankalarda biriken paraları çekenlerin ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekti. Maliye Bakanı Ağbal, diğer yandan yasal şans oyunlarında ikramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmaların başladığını bildirdi.

Asgari ücret artık düşmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı istihdam seferberliğine 2020 ye kadar devam edileceğini bildiren Naci Ağbal, bununla ilgili düzenlemenin de torba yasa tasarısı içinde olacağını, sosyal güvenlik primlerinin, gelir ve damga vergisinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Ağbal, özellikle imalat sanayi ve bilişim sektörüne daha yüksek istihdam teşvikleri vereceklerine işaret ederek, torba tasarıyla, alınan vergilerin, asgari ücreti düşürmemesi için kalıcı düzenleme yapmak istediklerini belirtti. İki yıldır bu konuda geçici düzenleme yaptıklarını anımsatan Ağbal, “Bundan sonra asgari ücret hiçbir şekilde yılbaşında açıklanmış olan tutarın altına inmeyecek. Bu konuda da asgari ücretle çalışan kardeşlerimizi destekleyecek kalıcı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz” dedi.