Makroekonomik veriler ECB'nin üçüncü faiz indirimini gündeme getirebilir

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 kayıpla 514 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 azalışla 18.560 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 8.233 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 düşüşle 33.524 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 7.516 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 11.169 puandan işlem görüyor.

Nagel: ECB enflasyon karşısında çok erken zafer ilan etmemeli

ECB yönetim kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, hükümetin ekonomik büyümeyi artırmak ve borç frenini iyileştirmek için daha önce duyurulan önlemleri uygulaması gerektiğini söyledi. Nagel, bir başka açıklamasında, "Tüketici fiyatlarındaki gerileme önümüzdeki hafta bir faiz indirimine daha olanak tanısa bile Avrupa Merkez Bankası enflasyon karşısında çok erken zafer ilan etmemeli" ifadesini kullandı.

Bugün bölge genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, verilerden alınacak sinyallerin ekonomik aktiviteye yönelik daha çok bilgi verebileceğini vurguladı.

Tüm gözler Fed'in Bej Kitap Raporu'nda

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS açık iş sayısı ve Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.