Mali müşavirler acil durum desteği bekliyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 55 meslektaşını kaybeden ve bin 400 ofisin yıkıldığı 11 ildeki 9 bin 835 mali müşavir, herhangi bir destek paketi kapsamına alınmamaktan şikâyetçi. İş yerlerini kaybeden mali müşavirler, KOSGEB’den acil durum desteği talep ediyor.

Büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde bin 400 mali müşavirlik bürosunun kullanılamaz hale geldiğini açıklayan Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, bölgede bulunan birçok mali müşavirlik bürosunun da orta ve hafif hasar aldığını aktardı.

TÜRMOB çatısı altında yer alan meslek mensuplarının yaklaşık yüzde 10’unun deprem bölgesinde görev yaptığını kaydeden Kartaloğlu, “Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde 9 bin 835 meslek mensubumuz bulunuyor. Bunların 5 bin 836’sı serbest olarak çalışıyor yani büro faaliyeti yürütüyor. 3 bin 999’u ise bağımlı olarak bir işyerinde çalışıyor” bilgisini verdi.

İş yerleri yıkılan ya da hasar gören mali müşavirlik büroları için herhangi bir destek ve kredi paketi açıklanmadığını ve bu yöndeki taleplerinin karşılık bulmadığını dile getiren Kartaloğlu, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca uygulamaya konulacak acil durum desteklerinden, muhasebe meslek mensuplarının da yararlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bölgeye sağlanan kredi ve teşviklerden tüm kesimlerin faydalanması gerektiğine dikkat çeken Kartaloğlu’na göre bölge tekrar canlandırılıp kalkındırılacaksa tüm paydaşlarla birlikte düşünülmek zorunda. Hiç kimseyi geride bırakmayacak politikalar ve destekler uygulanması gerekiyor.

Sahada işlerin yürüsün diye öncelik Emre Kartaloğlu’na göre, afet bölgesinde ticaret ve sanayinin yeniden canlandırılması ve devletin bu bölgeye ilişkin alacağı ekonomik tedbirlerin sahada uygulanabilmesi için öncelikli olarak muhasebe ve mali müşavirlik bürolarının yeniden faaliyete geçirilmesi gerekiyor.

“Bölgede yaşamın tekrar sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için mali müşavirlere önemli görevler düşüyor” diyen Kartaloğlu, “Bu nedenle mali müşavirlerin sundukları hizmet bölgenin tekrar canlandırılması noktasında önemli bir fonksiyona sahip.

Kredilerden işletmelerin yararlandırılması dahil, devletin mali alana ilişkin alacağı her kararın sahada uygulanabilmesi, bir şekilde faaliyetine devam eden işletmelerin de sürdürülebilirliğinin sağlanması için öncelikle mali müşavirlik faaliyetlerinin bölgede tam olarak faaliyete geçirilmesine bağlı” vurgusu yaptı.

TÜRMOB’dan ‘iş arkadaşım olur musun?’

TÜRMOB olarak depremlerden etkilenen 11 ilde oda başkanları ve meslek mensuplarıyla iletişime geçerek yaşanan kayıpların ve hasarın boyutlarını ortaya çıkardıklarını kaydeden Emre Kartaloğlu, şu bilgileri verdi: “Gençlik Caddesi’nde yer alan eski genel merkezimizi depremden etkilenen meslektaşlarımızın ve ailelerinin barınma ihtiyacı için hazırlayıp aynı anda 110 kişiyi misafir edebilecek hale getirdik.

Meslek mensuplarımızdan, evlerini depremden etkilenen meslektaşlarımızın barınma ihtiyaçlarına sunmaları için ‘Barınma İhtiyacına Destek Oluyoruz’ projesini hayata geçirdik.

‘İş Arkadaşım Olur musun’ projesi ile meslektaşlarımızın çalışma yaşamına destek olduk. Üyelerimiz arasında bağış kampanyası düzenledik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan deprem felaketi nedeniyle evi veya bürosu zarar gören meslek mensupları ile vefat eden meslek mensuplarımızın dul ve yetimlerine nakdi yardım yapıyoruz.”

Meslektaşlarının işlerine devam edebilmesi için muhasebe ofisi amaçlı konteynerler gönderdiklerini ileten Katraloğlu, temin süreçlerini tamamladıkça göndermeye devam edeceklerini belirtti.