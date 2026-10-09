Mali olmayan şirketlerin milli gelirdeki payı eriyor

Mali olmayan şirketlerin 2024 yılı katma değer içindeki payı yüz­de 59,4'tü. Türkiye İstatistik Ku­rumu, 2025 yılına ilişkin "Kurum­sal Sektör Hesapları" bültenini ya­yımladı. Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yara­tılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör olarak öne çıktı.

Bu sektörü, yüzde 27,9 ile hane halkı, yüzde 12,6 ile genel devlet ve yüzde 4,1 ile mali şirketler ta­kip etti. Toplam gayrisafi tasar­rufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl toplam ekonomi için yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Bu oran, mali olma­yan şirketler için yüzde 15, hane halkı için yüzde 9,1, mali şirket­ler için yüzde 1,7 ve genel dev­let için yüzde 4,1 olarak kayıtla­ra geçti. Hane halkı tasarrufu­nun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf ora­nı, 2024'te yüzde 13,9 iken, 2025 yılında yüzde 14,3 olarak hesap­landı. Toplam ekonomi, 2024 yı­lında GSYH'nin yüzde 0,9'u, ge­çen yıl ise yüzde 1,8 ile net borç alan pozisyonda oldu.