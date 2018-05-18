Maliye Bakanı Ağbal, 3 yeni teşvikin detaylarını anlattı

18 Mayıs 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen teşviklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararnameyle eski araçlarını hurdaya ayıranlara 10 bin liraya kadar verilecek vergi teşvikinin detaylarını belirlediklerini aktaran Ağbal, aynı zamanda çatısına koyduğu güneş panelleriyle enerji üreten ve bu enerjiyi satanlardan vergi alınmamasını ve iş yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürülmesini sağladıklarını ifade etti.

Bakan Ağbal, kamuoyunda "hurda araç teşviki" diye bilinen düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Sadece otomobil değil, 16 ve daha büyük yaştaki arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs türü araçların hurdaya ayrılması veya ihraç edilmesi ve karşılığında yeni araç alımı halinde önemli bir ÖTV teşvikinden yararlanılacağının altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:

"Söz konusu Bakanlar Kurulu kararıyla, bu durumda sağlanacak ÖTV teşviki tutarları ile hurdaya çıkartılacak veya ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerler veya kişiler ve bunlarda aranacak nitelikler belirlendi. Buna göre, yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlayacağız. Bu tutarları yerli üretimin rekabetçiliğini destekleyecek şekilde belirledik. Otomobil ve arazi taşıtları dışında kalan ve yeni alınacak kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve panelvan cinsi araçlarda ise fiyat ayrımı yapılmaksızın 10 bin lira ÖTV indirimi yapılacak."

Sistem nasıl işleyecek?

Elinde 16 yaş üzerinde aracı olanların bu düzenlemeden nasıl yararlanacağını da anlatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız, elinde 16 yaşından büyük otomobil, arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsü varsa, teşvikten yararlanmak için bu araçlarını öncelikle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlüklerine, büyükşehir belediyelerine, il özel idarelerine veya özel sektör tarafından işletilen Ömrünü Tamamlamış Araç Toplama Merkezlerine teslim edecek. Ayrıca, vatandaşlarımız araçlarını hurdaya ayırmak yerine doğrudan veya aracı ihracatçılar vasıtasıyla ihraç ederlerse de bu indirimden yararlanabilecek. Daha sonra bu yerlerden aldıkları belgeleri, trafik tescil kuruluşlarına verecekler ve araçlarının kayıt ve tescilinin silinmesini talep edecekler. Aracının kayıt ve tescilinin silindiğine dair belgeyi alan vatandaşlarımız, yeni araç alımı için otomotiv bayisine gittiğinde, bu belgeleri bayiye teslim edecek ve kendisinden, teşvik tutarı kadar kısmın tahsil edilmemesini talep edecek. Bayi de vatandaştan devlete yatırmak üzere tahsil edeceği vergilerden, teşvik tutarı kadar kısmını almayacak. Dolayısıyla vatandaşımızı uğraştırmayacağız. Bu işlemleri otomotiv bayileri yapacak. Vatandaşlarımız, hurdaya ayırma yerine ihraç etme seçeneğini tercih etmesi halinde de belgesini gümrük idaresinden alacak ve sonrasındaki işlemler aynı şekilde ilerleyecek."

Ağbal, teşvikten yararlanılabilmesi için, yeni alınacak aracın hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçla aynı cinsten olması gerektiğine işaret ederek, "Örneğin, kamyonetini hurdaya ayıran bir kişi, yeni kamyonet alımında teşvikten yararlanacak. Diğer araçlar için de aynı kural geçerli." diye konuştu.

Otomotiv piyasası canlanacak

Ağbal, bu düzenleme ile otomotiv piyasasının canlanacağını, özellikle getirdikleri fiyat aralıkları sayesinde yerli üretimin destekleneceğini bildirdi.

Bu düzenleme ile aynı zamanda can ve yol emniyetinin artacağının da altını çizen Ağbal, "Eski, fazla yakıt tüketen, çevreyi daha çok kirleten araçlar piyasadan kalkacağı için her açıdan hem vatandaşımızın hem de ülkemizin yararına olacak bir düzenlemeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz." dedi.

Ağbal, düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların bu işlemleri 2019 yılı sonuna kadar bitirmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizde 16 ve daha büyük yaşta 4,3 milyonu otomobil ve arazi taşıtı olmak üzere, yaklaşık 5,7 milyon bu madde kapsamına giren araç var. Tabi burada kaç vatandaşımızın bu düzenlemeden yararlanacağını kestirmek zor. Aracını piyasadan çekmek ve bu teşvikten yararlanmak, tamamen vatandaşımızın takdirinde." ifadesini kullandı.

İş yeri satışlarında KDV yüzde 18'den 8'e düştü

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kararla getirilen bir diğer önemli teşvikin de iş yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi olduğunu bildirdi.

Benzer düzenlemeyi, geçtiğimiz günlerde konut sektörü için yaptıklarını hatırlatan Ağbal, "Bu düzenlemeyi de aynı şekilde iş yeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla hayata geçirdik. Bu yolla örneğin, KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak. Bu örnekte, 22 bin lira vatandaşımızın cebinde kalacak." diğerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, bu indirimin 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olduğunu ifade etti.

Yenilenebilir enerjiden elde edilen gelire sıfır vergi

Çatısına koyduğu güneş paneli gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten ve ihtiyaç fazlası enerjiyi satanlara yönelik getirilen vergi teşvikinin detaylarını da paylaşan Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce çıkardığımız kanunla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerine kurdukları, kurulu gücü azami 10 kilovata kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son tedarik şirketine satanlar için gelir vergisi muafiyeti getirmiştik. Bu kişilerin üzerinde sadece yüzde 5 oranında gelir vergisi stopajı vardı. Şimdi de bugünkü kararla, söz konusu kişilerden sadece gelir vergisi değil, stopaj da alınmamasını sağladık. Yani bu kişiler bu yolla yaptığı satışlardan hiç vergi ödemeyecek. Bu düzenleme, yenilenebilir enerji üretimimize katkı sağlayacak. Ülkemizin en önemli ithalat kalemi olan enerji ithalatını düşürecek, cari açığımızın azalmasına ve vatandaşımızın bütçesine katkı sağlayacak."