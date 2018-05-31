Maliyet arttı, otobüsçüler fiyatlara yüzde 20 zam yaptı

31 Mayıs 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Her ramazan yoğunluğa sahne olan otogarlar bu yıl tenha. Otogarda ramazan trafiği bu yıl yüzde 30 azaldı. Seyahat firmalarının yetkilileri bu durumu hem bilet fiyatlarındaki yüzde 20 artışa hem de ramazanın hemen ardından yapılacak olan seçimlere bağladı. Otobüs biletlerinin pahalanması Ramazan Bayramı’nda tatil planları yapanları uygun uçak biletlerine yönlendirdi.

Tüm Otobüsçüler Derneği Başkanı Tahsin Yüce, otogarın içinde esnafın da bu durumdan muzdarip olduklarını ifade ederek, "Geçen yıla göre ramazan ayı iyi geçmiyor. Önceden insanlar memleketlerine gider çoğu da belki 3-5 aylık yiyecek içeceklerini temin eder dönerlerdi. Artık piyasadaki durgunluk dolaylı olarak bizi de etkiledi" dedi. Geçen yıla göre yüzde 30'lara yakın talepte düşüş gözlemlediklerini kaydeden Yüce, "İftar saati geliyor, esnaf iş yapamıyor. Artık umutlarımız okulların tatil olmasından sonra işlerin normale dönmesi yönünde" diye konuştu.

Vatandaş indirimli uçak biletlerine yöneldi

Ramazan Bayramı’nda tatil planları yapanlar uygun bilet bulmak için şimdiden harekete geçti. Otobüs biletlerinin pahalanması ile vatandaş da önceden alınan indirimli uçak biletlerinin daha avantajını yakalamaya çalışıyor ve kıyaslama yapmayı sağlayan internet sitelerinden yararlanıyor. Bu sitelerde tek ekranda otobüs, uçak ve tren seferlerini görüntülemek, sefere ait fiyatları, saatleri, firmaları, yolculuk sürelerini ve çok daha fazla özelliği karşılaştırmak mümkün.