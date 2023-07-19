“Maliyetler arttı, perakende sektöründe zam kaçınılmaz”

Türkiye’de toplumun geneline hâkim olan ‘fiyatlar daha da artacak’ endişesi ve ‘bugün alan kârlı çıkıyor’ anlayışının kırılamaması nedeniyle ‘paradan kaçış’ eğilimi artarak devam ediyor. Tüketicilerin tasarruf yerine alışverişe yönelmesinin etkisiyle organize perakende hem adet satışlarında hem de ciroda en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı haziran ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Kısır döngüyü bir şekilde kırmamız gerekiyor

Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, organize perakende sektöründe Mart ayında başlayan canlılığın artarak devam ettiğini bildirdi.

Tatil alışverişi ve Kurban Bayramı’nın da etkisiyle haziranda hem adet satışlarında hem de ciroda önemli bir sıçrama yakaladıklarını vurgulayan Öncel, sektör açısından isabetli bir analiz yapabilmek için cirodan çok mal veya hizmetteki adet satışlarını dikkate aldıklarını söyledi. Öncel sözlerini şöyle sürdürdü: “Adet satışlarında son üç aydır yükselen bir grafik var. hazirandan hazirana baktığımızda ise üye markalarımızın yüzde 80’inin adet satışlarında artış görünüyor.

Yıllık ölçekte ortalamada yüzde 10 ile yüzde 25 arasında bir adet artışından söz edebiliriz. Adet satışlarında önceki aya, yani Mayıs’a göre de anlamlı bir artış dikkat çekiyor. Haziran ayında alışverişte devam eden canlılığın bir çok nedeni bulunuyor. Okulların kapanması ve tatil sezonunun başlamasının yanı sıra, Kurban Bayramı alışverişinin de satışlarımıza pozitif yönde bir katkısı oldu.

Ama bunlardan da öte toplumun genelinde fiyatların daha da artacağı yönünde bir endişe var. ‘Bugün alan kârlı çıkıyor’ anlayışının kırılamaması nedeniyle ‘paradan kaçış’ eğilimi sürüyor. İnsanlar tasarrufa yönelmektense mevcut ihtiyaçlarını ya da ileride ihtiyaç duyabileceklerini düşündükleri ürünleri almayı tercih ediyorlar.

Bir anlamda tüketici kendi imkânları ölçüsünde stok ürün biriktiriyor. Enflasyonist ortamda peşin fiyatına bir yıla varan taksitli ödeme imkânı da alışverişin cazibesini artırıyor. Haziran’da yerli tüketiciye oranla yabancıların alışverişe katkısı yine beklentimizin altında kaldı.

Ancak Temmuz’dan itibaren yabancıların da katkısıyla alışverişteki canlılığın artarak devam edeceğine inanıyoruz.” Sinan Öncel, mevcut tablonun ilk bakışta organize perakende açısından parlak gibi göründüğünü, ancak olayın bir kısır döngüye dönüşmesinin sektörü endişelendirdiğini vurguladı.

Piyasada mevcut talep enflasyonuna dikkat çeken Öncel, “Temmuz ayında işçilik ve akaryakıt başta olmak üzere maliyetlerde önemli artışlar oldu. Akaryakıt zammı özellikle e-ticaret operasyonlarında maliyetlerimizi artıracak. Dolayısıyla talep enflasyonunun yanı sıra maliyetlere bağlı fiyat artışları ile kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacağız. Bu kısır döngüyü bir şekilde kırmamız gerekiyor” diye konuştu.