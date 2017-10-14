Malta'dan yabancı yatırımcıya göz kırpan bütçe

14 Ekim 2017

DÜNYA - Malta'da bu hafta sunulan 2018 bütçesinin, içerdiği altyapı yatırımları ve girişimciler için öngörülen teşvikler açısından yabancı yatırımcılar için cazip imkanlar barındırdığı duyuruldu.

Malta'nın tek Türk Hukuk Bürosu olan Harmancı & Partners'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Malta hükümeti, önümüzdeki 7 yıl içinde tüm altyapı ve yolları değiştirmek üzere 700 milyon euro bütçe öngördü. Malta'nın özellikle altyapı alanında yabancı yatırım desteğine olan ihtiyacı düşünüldüğünde, Türk yatırımcılar için önümüzdeki 7 yıl çok önemli projeler için zemin yaratıyor" denildi.

Açıklamada, Malta hükümetinin girişimcilere destekleri konusunda da şu bilgiler verildi:

"Küçük işletmelerin KDV istisnası olarak kayıt yaptırmayı seçebileceği ciro miktarı 14 bin eurodan, 20 bin euroya çıkarıldı. Böylece çok daha fazla küçük işletmeye ulaşılması hedefleniyor. 2018 bütçesinde kadınların ekonomiye kazandırılması ile ilgili motivasyon da dikkat çekiyor. Malta Hükümeti çalışan kadın sayısını artırmak için daha önce, ücretsiz bakım hizmetini hayata geçirmişti. 2018 bütçesinde kadın girişimcilere yönelik destek ve hibe payları da bu amaca yönelik çalışmaları hızlandırmayı hedefliyor. Malta'nın 2018 bütçesinde enerji ve inşaat sektörü yatırımcıları için bir çok önemli fırsat var. Enerji üretiminde kullanılacak olan atık fabrikası için, 150 milyon euro ayıran hükümet, plastik ve cam şişeler için tüketiciye ödeme yapılması hedefiyle özel sektörle iş birliği yapacak."

Malta-İtalya doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik çevre, teknik ve denizcilik çalışmalarının üstlenilmesi, su hizmetleri tarafından yönetilen rezervuar alanlarına, 2 yeni güneş enerjisi çiftliği kurulması, yeni sağlık merkezleri, okul inşaatları inşaat alanının hedefl eri arasında. Malta- Gozo arasında, ikinci fiber optik kablo döşeme projesi de, bütçede yer alan önemli başlıklardan biri.

Bilişim sektörü öncelikli

Malta hükümeti, Malta'yı Blockchain'in önemli merkezlerinden biri haline getirmek istiyor. Blockchain'e sağlanan adaptasyon ile MCAST, NCFHE ve ITS tarafından verilen sertifikalara güvenli erişim sağlanması, MITA'da Blockchain Laboratuvarı kurulması, Xewkija Sanayi Bölgesi'nde araştırma ve ICT Hub kurulumu, ilgili teknolojilerin iletişim noktası olarak bir web-portal kurulumu ve Blockchain Hub ile, bu alandaki işletmelerin desteklenmesi hedefl er arasında.