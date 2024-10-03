Mantar kökünden ambalaj ürettiler, TEKNOFEST’ten ödülü kaptılar 

Adana GSB Deneyap Teknoloji Atölyeleri Eko Zihinler Takımı'nın lise öğrencileri Nisa İrem Arslan, Hatice Nur Çiçek ve Temuçin Mert Recepoğulları, çevresel etkileri nedeniyle plastik kullanımının azaltılmasına yönelik hayata geçirdikleri "Mantarın Miselyumundan Biyobozunur Ambalaj Üretimi" projesiyle, TEKNOFEST'in Fikir Maratonu Yarışması'na katıldı.

Proje, jüri değerlendirmesi sonucu birinciliğe layık görüldü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festivale katılan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının standında projeyi katılımcılara anlatıyor.

AR-GE çalışmaları için sponsor arayan öğrenciler, projenin hayata geçirilmesi için destek bekliyor.

Plastiğe alternatif

Eko Zihinler Takım Kaptanı Nisa İrem Arslan,, projelerinin plastik ambalajlara muadil olarak ortaya çıkarıldığını söyledi.

Projenin içeriğine değinene Arslan, "Projemiz, mantarların köklerinden oluşan miselyumla bir ambalaj üretmeyi anlatıyor. Bu sayede hem sürdürülebilirliği hem de geleceğin çok daha iyi şekillenmesine katkıda bulunuyoruz. Plastik kullanımına karşı çok daha iyi bir alternatif üretmiş oluyoruz. Çok heyecanlıyız. Fikir Maratonu Yarışması'nda birinci olduk. İnsanlardan destek bekliyoruz. AR-GE çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Üniversite ve lise öğrencileri arasında yarıştık. Bu yarışmada birinci olduk. Hepimizi lise öğrencilerinden oluşan bir takımız. Bu sebeple çok gururlu ve mutluyuz" diye konuştu.

'Hem ekonomiye hem de çevreye yararlı'

Hatice Nur Çiçek de miselyumun topraktan çözünebilir bir madde olduğunu, projeyle çevresel döngüye ekonomik değer kazandırabileceklerini belirtti.

Projenin amacına ilişkin bilgiler veren Çiçek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği konusunda en çok gündeme gelen plastiğin en yaygın olarak kullanıldığı ambalaj sektörüne yöneldik. Ambalajların muadili olan miselyumu kullanmayı tercih ettik. Hem ekonomiye hem de çevreye yararlı bir proje ürettik. Bu projeyi ürettiğimiz için çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ülkeme, vatanıma katkı sağlamak istiyorum. Herkesten destek bekliyoruz."