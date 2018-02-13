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Manyas HES özelleştirmesi onaylandı

Manyas HES'in işletme hakkı Samsun Makina Sanayi A.Ş. - Aria Teknoloji Yatırımlar A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na verildi.

Manyas HES özelleştirmesi onaylandı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Manyas Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkının verilmesini onayladı.

ÖİB'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manyas HES nihai pazarlık görüşmesinde 64,3 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Samsun Makina Sanayi A.Ş. - Aria Teknoloji Yatırımlar A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na verildi.

Son dakika ÖİB Resmi Gazete Özelleştirme Manyas HES

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