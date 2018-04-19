Marmara ve Batı Karadeniz’e 28 milyar TL’lik güvence

19 Nisan 2018

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde başta konut ve sanayi kuruluşları olmak üzere toplamda 91 bin poliçe ile yaklaşık 28 Milyar TL’lik varlığa güvence sağladıklarını belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Bursa’da 44 bin poliçe ile yaklaşık 10 Milyar TL’lik riski teminat altına aldıklarını ifade etti. Aksigorta’nın Bursa’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Uğur Gülen, 2018 yılında bölgede yüzde 61 büyümeyi hedeflediklerini ve bölgede farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların ve bireysel müşterilerinin yanında olduklarını söyledi.

Gülen, “Müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendirmek için analitik, inovasyon ve dijitale yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şeffaf ve güvenilir bilanço yapımız ve güçlü sermayemiz ile selektif büyümeyi ve istikrarlı bir sermaye karlılığı elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Acentelerin gelişimi ve büyümesinin hem Aksigorta ve sektöre hem de bölge ekonomisine etkisi açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Uğur Gülen, şunları söyledi:

“Aksigorta olarak, tüm ürün segmentlerinde Yeni Nesil Sigortacılık dönemini başlatıyoruz. Ürün portföyümüzü ve süreçlerimizi sürekli yeniliyoruz. İnovasyon, analitik, yapay zeka ve yeni teknolojileri öncelikli konularımız arasında görüyoruz. Bu doğrultuda Aksigorta Dijital Asistanı olan ADA’yı hayata geçirdik ve sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik. 400 bin hasar evrakı ADA tarafından ayrıştırılıyor, hasar dosyası ile eşleştiriliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde 2 bin 500 acenteden gelen yaklaşık 200 bin talep ADA tarafından cevaplanacak, cevaplanma süresi 2 saatten 2 dakikaya düşecek."