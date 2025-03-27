Mart sonuçları geldi: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

ForInvest’in gerçekleştirdiği mart ayı enflasyon ve dolar/TL anketi sonuçları açıklandı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon aylık ortalama tahmini yüzde 2,88 artış yönünde gerçekleşti.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,10 seviyesinde gerçekleşti. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 28,25 seviyesindeydi.

19 ekonomistin katıldığı ankete göre; mart ayı yıllık enflasyon verisi için ortalama tahmin yüzde 38,67 oldu.

TÜİK’e göre; şubatta enflasyon, aylık yüzde 3,00 artış beklenirken, yüzde 2,27 olarak şekillenmiş ve yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesinde gerçekleşmişti.

Öte yandan altı analistin 2025 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 43 lira seviyesine işaret etti.

'Enflayonu yukarı çeken temel faktör...'

İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan, Mart TÜFE verisinde aylık yüzde 2,70 manşet, yüzde 2,2 civarı çekirdek (C endeksi) enflasyon öngördüklerini kaydederek, "Önceki aya (yüzde 2,3) göre aylık manşet enflasyon bir miktar yükselecek. Enflasyonu yukarı çeken temel faktörler; taze sebze fiyatlarındaki sert yükseliş, sigara zammı ve Şubat ayı deflasyon (aydan aya fiyat düşüşü) kaydeden giyim ve evcil hayvan maması gibi oynak kalemlerde yaşanacak düzeltme. İşlenmiş gıda ve giyim dışı temel mallarda enflasyon eğiliminde bozulma beklemiyorum. Hizmet enflasyonunda kademeli normalleşme devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Dağlar Özkan, sebze tarafındaki bozulmayı doğrudan gözlemlediklerinin altını çizdi ve "Market zincirleri web siteleri ve resmi hal verileri taze sebze grubunda yüzde 10-15 civarı fiyat artışına işaret ediyor. TÜFE sepetinin yüzde 3’ünü oluşturan sebze grubunda bu boyutta bir artış aylık manşet rakama 0,4 puan kadar katkıda bulunabilir. Sigara tarafında toplam yüzde 12’lik zammın yüzde 9 kadarının Mart verisine yansımasını ve manşet aylık rakamı 0,3 yüzde puan yukarı çekmesini bekliyorum" dedi.

'İmamoğlu soruşturması fazla etkilemedi, çünkü...'

Ekonomist Dağlar Özkan, Mart verisinde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla tetiklenen kur şokunun fazla bir etkisi olmayacağını belirtti.

Özkan, bunun iki gerekçesini; şokun ayın ikinci yarısına denk gelmesi ve şok büyüklüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) etkin müdahalesiyle sınırlanması olarak sıraladı.