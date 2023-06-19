"Masaya rakam gelmedi"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından taraflar yeniden bir araya geldi.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sundu.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, sürecin bayram öncesi sonuçlanmasını beklediklerini ifade ederek, hükümet tarafından herhangi bir rakam söylenmediğine dikkat çekti.

Ramazan Ağar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz.

- Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.

- Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz.

- Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız.

- Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması.

Bakan ışıkhan sendika başkanlarıyla görüşecek

Komisyon toplantısının ardından, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.