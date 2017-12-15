Matbaacılarda "yılbaşı promosyonu" mesaisi

15 Aralık 2017

Yeni yıla yaklaşırken şirketler, müşterilerinin üzerindeki marka algısını pekiştirmek, ürün, isim ve faaliyet gösterdikleri sektörün yıl boyu akılda kalmasını sağlamak için çeşitli promosyon ürünleri sipariş ediyor. Yılbaşından 2 ay önce sipariş almaya başlayan matbaacılar ve bu işletmelere yan ürün üreten atölyeler de işlerini yetiştirmek için fazladan mesai yapıyor.

2,5 liradan başlayan fiyatlarla takvim, 12 liradan başlayan fiyatlarla ajanda siparişi alan matbaalar, haftanın 7 günü makinelerini kapatmıyor.

Yılbaşından iki ay önce başlıyor

Eskişehir Matbaacılar Derneği Başkanı Yaşar Eker yaptığı açıklamada, yeni yıl öncesi bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra çalışmaya başladıklarını söyledi.

Matbaalardaki yoğunluğun yıl başına iki ay kala başladığını ifade eden Eker, şöyle konuştu:

"Promosyon ürünlerinde çalışmalar arttı. Şirketler, şahıslar, kuyumcular, mobilyacılar istekte bulunuyor. Kimi not defteri, kimi takvim, kimi ajanda bastırıyor. Takvimlerde de 'gemici' denilen tarz isteniyor. Bu takvimle üç ayı bir arada görme imkanı yakalıyorsunuz. Ticari tarzda olduğundan bu takvim tercih ediliyor. Bir takvimin fiyatı 2,5 liradan başlayıp özelliğine göre artış gösteriyor. Ajandalar ise 12 liradan başlayan fiyatlarla alıcıya teslim ediliyor."

Matbaa sahibi Hasan Karaağaç da yeni yıl öncesinde eski yoğunluğun yaşanmamasına rağmen takvim ve ajanda gibi promosyon ürünleri yetiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Aynı alanda faaliyet gösteren bir diğer iş yerinin sahibi Hakan Ekmekçi de promosyon sezonunda matbaalar tarafından baskısı yapılan takvimlerin spiral ve selefon kaplamalarını yetiştirmek için mesai yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA