Mayıs enflasyonu açıklandı, Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı yorum geldi: Yıl sonu hedefi imkânsız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 3.37 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 75,45. TÜİK’e göre; Ocak enflasyonu yüzde 6,70, Şubat enflasyonu yüzde 4,53, Mart enflasyonu yüzde 3,16, Nisan enflasyonu 3,18 olarak belirlemişti. Beş aylık enflasyon ise yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 2024 için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncellediklerini açıklamıştı. Merkez’in tahmin aralıklarında üst bant ise yüzde 42 olarak sabit bırakılmıştı.

TÜİK’in Mayıs enflasyon rakamını açıklamasının hemen ardından akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından yüzde 38’lik enflasyon hedefinin tutması için yılın kalanında gereken aylık enflasyon değerlerini grafikle paylaştı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, “2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğunu” ifade etti.

Prof. Dr. Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* 2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu gösteren grafik.