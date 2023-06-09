Mayısta kayıtlı işsiz sayısı 2,6 milyona çıktı

Buna göre, mayıs ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı nisan ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 2 milyon 619 bin 985 kişi oldu. Mayıs ayında artan kayıtlı işsiz sayısı 64 bin oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,1’i erkek, yüzde 49,9’u kadın oluştururken yüzde 24,6’sı 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Yıllık bazda yüzde 26 düşüş yaşandı

Yıllık verileri bakıldığında ise kayıtlı işsiz sayılarında ciddi bir düşüş kaydedildi. İŞKUR verilerine göre, yıllık bazda erkeklerde kayıtlı işsizlik oranı yüzde 27, kadınlarda yüzde 24,4 düştü.

Ortalama düşüş yüzde 25,9 olurken kayıtlı işsiz sayısı kadınlarda 1 milyon 728 binden 1 milyon 307 bine, erkeklerde de 1 milyon 809 binden 1 milyon 312 bine geriledi. Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 113 bin 122 işe yerleşme gerçekleşti. Mayısta İŞKUR aracılığıyla 72 bin 208’i erkek, 40 bin 914’ü kadın olmak üzere 113 bin 122 işe yerleşti. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 492 bin 48 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Mayıs 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve satış danışmanı/uzmanı” mesleklerinde gerçekleştirildi. Bu arada, mayıs ayında İŞKUR 240 bin 87 bireysel görüşme gerçekleştirdi. Kurum, 2023 yılında ise 1 milyon 206 bin 603 bireysel görüşme yaptı.