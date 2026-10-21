MB FAİZ KARARI... Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine çok kritik bir faiz kararına imza atacak. Uzmanlar görüşlerini dile getirirken vatandaşlar da faiz kararının tarihini öğrenmeye çalışıyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarını beklenti altında gelmesi ve yıllık enlfasyonın yüzde 30 altına düşmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 ve 200 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.