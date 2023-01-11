MB, kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı: Cari denge açık vermeye devam etti

TCMB tarafından Kasım 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 775 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 538 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 300 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 65 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 1 milyar 500 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 679 milyon dolar ve 180 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları kasımda 4 milyar 791 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 569 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 26 milyon dolar olmak üzere toplam 595 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 1 milyar 531 milyon dolarlık net geri ödeme, diğer sektörler ise 82 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda net 3 milyar 613 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.