McDonald's'ın geliri beklentilerin altında kaldı

McDonald's, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, McDonald's'ın gelirinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 6,41 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 5,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Söz konusu dönemde yaşanan artışa rağmen McDonald's'ın geliri 6,45 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilerek, McDonald's'ın bölgedeki işletmelerinin çoğunun dahil olduğu "Uluslararası Kalkınma Lisanslı Piyasalar" segmentinde satışların geçen yılın son çeyreğinde sadece yüzde 0,7 arttığı kaydedildi.

McDonald's'ın net karının ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 2,04 milyar dolara çıktığı belirtilen açıklamada, şirketin hisse başına net karının da 2,80 dolar olduğu kaydedildi. ABD'li restoran zincirinin net karı 2022'nin dördüncü çeyreğinde 1,9 milyar dolar, hisse başına net karı da 2,59 dolar olarak hesaplanmıştı.

McDonalds'ın Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, geçen ay sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları etkileyen "yanlış bilgiler" nedeniyle şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini belirtmişti.

İsrail'e destek veren uluslararası firmalar boykot ediliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.

ABD'li restoran zinciri McDonald's ve kahve zinciri Starbucks protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.

İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

McDonald's Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu.

Starbucks da Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle satış beklentilerini düşürmüştü

Protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan ABD'li kahve zinciri Starbucks da kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.

Şirketin geçen hafta açıkladığı bilançosunda, Starbucks'ın 31 Aralık 2023'te sona eren çeyrekte gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 9,4 milyar dolara çıktığı bildirilmişti.

Söz konusu dönemde kaydedilen artışa rağmen Starbucks'ın geliri 9,59 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kalmıştı.

Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlediği yatırımcı telekonferansında, şirketin boykotlar ve Çin'deki rakiplerin artan indirimleri de dahil olmak üzere "karşı rüzgarlarla" karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Narasimhan, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle şirketin bölgedeki mağazalarındaki trafik ve satışlarında önemli bir etki gördüklerini aktardı.