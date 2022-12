McKinsey & Company: Yeni kurulan işlerin gelirleri, 2027’de 30 trilyon dolara ulaşabilir

Takip Et

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company tarafından üçüncü kez gerçekleştirilen Yeni İş Kurmanın Durumu (The State of New-Business Building) Küresel Araştırması yayımlandı. Mevcut şirketlere, sıfırdan yeni işletmeler oluşturmaları ve ölçeklendirmeleri sürecinde hizmet veren Leap by McKinsey ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırma için, küresel çapta; tüm bölgelerin, sektörlerin yanı sıra farklı şirket büyüklüklerini, işlevsel uzmanlıkları ve görev sürelerini temsil eden iş lideriyle görüşüldü.

Araştırma sonuçları, yeni iş kurma faaliyetlerinin, küresel ekonomi üzerinde artan bir role sahip olmaya hazır olduğunu gösteriyor. Küresel ekonomideki belirsizlik ve oynaklığa rağmen yeni iş kurmak, her 10 CEO’dan sekizi için ilk beş öncelik arasında yer alıyor. İş liderlerinin yüzde 63’ü, kurdukları yeni işlerin, bugünkü gelirlerini yüzde 5 oranında artıracağını öngörüyor. Yıllık geliri en az 1 milyar dolar olan şirketlerin temsilcisi iş liderleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, son üç yılda konuya bakış açısında belirgin bir değişimi de ortaya koyuyor.

McKinsey & Company Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Leap Lideri ve Kıdemli Ortağı Can Kendi, bu değişimi şöyle özetledi: “2020 bulgularımız, iş liderlerinin yeni iş kurmaya öncelik vermeye başladığını yansıtıyordu. 2021 yılında ise yeni iş kurmanın, şirketin başarısı için yarattığı potansiyel kadar stratejik değeri de öne çıkıyordu. Son araştırmamız çerçevesinde elde ettiğimiz veriler; pazarların da yeni işlerin değerini anladığını gösteriyor.”

Yeni işlerin, toplam gelirler içindeki payı yüzde 27 olacak

Küresel ölçekte, 75 ülkede, binden fazla iş liderinin görüş ve değerlendirmelerinin alındığı en son anket, iş kurmayı en önemli stratejik öncelik haline getiren şirketlerin, yüksek ekonomik dalgalanmanın yaşandığı bu yılda, diğer kuruluşlardan daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor. Görüşülen liderler, yeni iş gelirlerinin kurumsal değerinin, temel iş gelirlerinin neredeyse iki katına ulaştığını açıklıyor. Liderler, önümüzdeki beş yılda kuracakları yeni işlerin, toplam gelirleri içindeki oranının yüzde 27 olacağını öngörüyor. McKinsey uzmanları bu durumun sonucunda; yeni işletmelerin küresel ölçekte bugün 5 trilyon doları bulan gelirinin, 2027’de 30 trilyon dolara kadar çıkabileceğini açıklıyor.

Araştırmada, Türkiye’nin de içinde yer aldığı EEMA bölgesinde; yeni iş kurmanın, iş liderleri için daha da öncelikli hale geldiği görülüyor. Küresel ölçekte yeni iş kurmak ilk üç önceliği arasında yer alan iş liderlerinin oranı, geçen seneye göre 10 puan düşerek yüzde 46 olurken aynı oran, EEMA bölgesinde 12 puanlık bir artışla yüzde 51’e ulaşıyor. İlk üç öncelik sıralamasındaki bu duruma rağmen, dünya genelinde iş liderlerinin dörtte üçü geçen yıl olduğu gibi bu yılda yeni iş kurmayı ilk beş öncelikleri arasında sayıyor.

“Yeni iş kurarken en fazla değer sunan teknoloji, yapay zekâ”

Ankete katılanlar arasında CEO’ların yanıtlarına bakıldığında, ilk 5 öncelik arasında yeni iş kurmayı sayanların oranının yüzde 83’ü bulduğuna dikkat çeken Can Kendi, “Bu artış, kurulan yeni şirketlerin sayısına da yansıyor. Günümüzden iki yıl öncesine kadar, yılda bir yeni şirket kurduklarını açıklayan CEO’lar, şu anda iki yılda üç yeni şirket ortalamasını yakaladıklarını belirtiyor. Anket sonuçlarına göre; küresel ölçekte şirketler son 12 ayda gelirlerinin yüzde 5’ini yeni iş kurmaya yatırdı. EEMA bölgesinde, bu oran yüzde 3’te kalmakla birlikte, önümüzdeki 12 ayda bu alana yatırımlarını artırmayı planlayan iş liderlerinin oranı yüzde 55 oldu. Araştırma sonuçları doğrultusunda yaptığımız analizler, önümüzdeki beş yılda, iş liderlerinin, yeni işlerden elde etmeyi planladıkları gelir hedefine ulaşılabilmeleri için yeni şirket kurma hızlarını iki katına çıkarmaları ve her yıl üç yeni şirket ortalamasına ulaşmaları gerekiyor” dedi.

Can Kendi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki beş yılda, yeni iş kurma sürecinde en fazla değeri sunacak teknolojiler listesinde birinci sırayı yapay zekâ alıyor. Yapay zekâyı birinci sıraya koyan iş liderlerinin oranı globalde yüzde 54 iken EEMA bölgesinde yüzde 66’ya çıkıyor. Bu soruya verilen yanıtlarda yapay zekâyı, nesnelerin interneti ve blokzincir teknolojileri takip ediyor. Aynı dönemde kurulacak yeni iş çeşitlerine bakıldığında da küresel ölçekte yüzde 38 ile veri ve analiz platformları başı çekerken EEMA bölgesinde dijital perakende, yüzde 55 ile listede en tepede yer alıyor.”