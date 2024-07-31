MDTO Genel Sekreteri Öztürk: Mersin’i denizcilik eğitiminde çekim merkezine dönüştürmek istiyoruz

Mersin’in, tarihsel gelişimine bakıldığında kentin kaderini bir ‘iskelenin’ değiştirdiği belirten Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Genel Sekreteri Kpt. Mesut Öztürk, sahip olduğu iskele ve sonrasında limanı ile küçük bir balıkçı kasabasından Doğu Akdeniz’in önemli bir liman kentine ve ticaret merkezine dönüştürdüğünü söyledi. Öztürk, MDTO’nun, Mersin’i denizcilik geleneğinin modern eğitimle buluştuğu bir kent olarak görmek istediklerini vurguladı. Mersin’i deniz ticaretinin yanı sıra denizcilik eğitiminde de bir çekim merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Öztürk, “Eğitim kalitemizi artırarak, öğrencilerimizin uluslararası denizcilik sektöründe rekabet edebilir bireyler olmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. Bu nedenle, en büyük yatırımlarımızı kurulduğumuz günden bugüne kadar eğitim alanında yapıyoruz” dedi.

“MDTO MTAL, hazırlık sınıfı açan ilk denizcilik meslek lisesi oldu”

MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının en önemli eğitim yatırımları olduğu bilgisini veren Kpt. Mesut Öztürk, destek verdikleri her iki kurumda kaydedilen gelişmelerin motivasyonlarını daha da artırdığını dile getirdi. ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ kapsamında Mersin’de pilot okul seçilen MDTO MTAL’in gerçekleştirdikleri iyileştirmelerin ardından başarı çıtasını yükselterek, Türkiye’nin önemli denizcilik liselerinden biri haline geldiğinin altını çizdi. Öztürk, bunun yanı sıra; denizciliğin evrensel dilinin İngilizce olduğundan hareketle lisenin, Türkiye’de meslek programı uygulayan okullar arasında hazırlık sınıfı açılan Türkiye’deki ilk denizcilik meslek lisesi olduğuna dikkat çekti.

“MDTO Denizcilik Fakültesi’ne eğitmen desteği de sağlayacağız”

Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa ettikleri Denizcilik Fakültesi binasının Mayıs ayı itibariyle tamamlandığını söyleyen Kpt. Mesut Öztürk, fakültenin denizcilik eğitiminde uluslararası standartlara ve STCW konvansiyonu gerekliliklerine göre inşa edildiğini belirtti. Modern bir eğitim kompleksi olarak planlanan fakültenin Mayıs ayı itibariyle Mersin Üniversitesi’ne devredildiğini ifade eden Kpt. Mesut Öztürk, “Fakülte, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren MEÜ MDTO Denizcilik Fakültesi adıyla hizmet verecektir. Ancak Odamızın fakülte ile bağlantısı bina inşaatı ile sınırlı kalmayacak, gelecek dönemlerde gerek eğitmen desteği gerekse yurt dışındaki denizcilik fakülteleri ile iş birlikleri oluşturma çerçevesinde bağlantımız devam edecek” diye konuştu.

“Çarçur Etme Gargur Ye Projesi” ile gargur balığı mutfaklara girecek

Kpt. Mesut Öztürk, bu yıl itibariyle 35’inci hizmet yılını dolduran MDTO’nun, kentte denizciliğin her yönüyle gelişmesi için çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. Öztürk, Mersin’in elleçleme kapasitesinin artması için ihtiyaç duyulan yatırımlar ve deniz ticaretini kolaylaştırmak için alınacak önlemler konusunda lobi faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti. Sürdürülebilir denizler için projeler geliştirdiklerini belirten Öztürk, “Bu konudaki son çalışmamız, UNDP’nin GEF desteği ve Slow Fish Mersin Platformu iş birliğiyle yürütülen “Çarçur Etme Gargur Ye Projesi” dedi. Söz konusu proje ile denizlerdeki yabancı türleri ticarileştirilerek popülasyonlarının kontrol altına alınabileceğini ve gargur balığının mutfaklarda yer bulabileceğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.