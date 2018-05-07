Meclis torba tasarı mesaisinde

07 Mayıs 2018

TBMM yeni haftada 24 Haziran erken seçimi öncesi AK Parti'nin sunduğu ve geniş kesimleri ilgilendiren torba tasarı için mesai yapacak.

Düzenleme ile vergi ve prim borçları yapılandırılacak, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi bin lira ikramiye ödenecek, yaşlılık aylığı 500 TL'ye çıkarılacak, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği verilecek.

Yeniden yapılandırmada 31 Mart 2018 tarihi esas alınacak. Vatandaşlar borçlarını ister 36 ay taksitle, isterse peşin ödeyebilecek.

Tasarı imar barışını düzenlemesini de içeriyor. Düzenlemeyle imarsız yapılara, yapı kayıt belgesi verilecek. İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve tarihi yarımada içerisindeki alanlar kapsam dışında tutulacak.

Ayrıca tasarı ile, vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı gibi alacaklar yeniden yapılandırılacak.

20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı da Meclis gündeminde yer alacak.

Kaynak: Reuters