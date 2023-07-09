Meclis'te görüşülüyor... EYT'liler de yüzde 25'lik emekli zammından yararlanacak mı?

Emeklilere zammı da içerek torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre komisyon görüşmeleri sırasında emekliye yeni zam oranı için hazırlanan önerge kabul edildi.

Önergeye göre Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak.

Daha önce altı aylık enflasyon gerçekleşmesine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 19.77, Emekli Sandığı’nda yüzde 17.55 olarak uygulanacak olan zam oranları yüzde 25’e tamamlanacak.

EYT'liler kapsam dışı mı?

Yüzde 25’lik zammın EYT’liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafa karıştırdı. Ancak verilen önergede EYT’lileri kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadı.

Bu konuda bir başka önerge de verilmedi. Bunun için yüzde 25’lik maaş zammında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25’lik zam maaşlarına yansıyacak.