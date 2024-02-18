Medeniyet Teknopark finansal teknoloji merkezi oluyor

Medeniyet Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Medeniyet Teknopark, Türkiye’nin giderek gelişen girişim ekosisteminde finansal teknolojiler geliştiren girişimler için bir gelişim merkezi olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi katkıları ile Medeniyet Üniversitesi ve dünyanın en hızlı büyüyen fintek şirketlerinden Colendi arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı. İş birliği sayesinde Teknopark, kurumsal firmaların yanı sıra daha küçük ölçekli girişimlere proje desteği vererek, bölgesel ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Teknopark bünyesindeki teknoloji şirketlerinin yenilikçi çözümlerinin dünyaya açılmasıyla 240 milyon dolarlık ihracatın yanı sıra, finansal teknoloji şirketlerinin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak doğrudan yatırım ve girişimcilik alanında aktif bir rol oynuyoruz. Bu projenin ortaya çıkmasına vesile olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu alanda baktığımızda 2003 yılından bu yana imza atılmış önemli başarılar var.

Bugün yüze yakın teknoparkımız, buralarda faaliyet gösteren 10 binin üzerinde şirketimiz, bin 300 civarında Ar-Ge merkezimiz var. Uluslararası yatırımcılarımızın sahip olduğu Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı 2 yıl önce 450 iken bugün bu sayı 700’e ulaşmış durumda. Türkiye genelinde farklı bölgelerdeki teknoparklarla iş birliği içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark gibi yapıların Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hedeflenen teknoloji odaklı büyümeye çok önemli katkılar yapacağına inandıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Bu değerli projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Girişimcilere özel imkanlar

Yapılan açıklamaya göre teknopark, genç ve yeni işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla sunduğu olanaklarla dikkat çekiyor. Girişimlerin birbirlerinin teknoloji ve çözümlerini tamamlamaları ile gelişen ekosistem yaklaşımı için uygun altyapı, Medeniyet Teknopark’ın kuruluşlara sunduğu en büyük değer olacak. Bunun yanında girişimci firmalar, ofis hizmetleri, yerinde veri merkezi, toplantı ve konferans salonları, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim ve kritik iş ve teknik destek hizmetleri, gibi imkanlarla teknoparkta rahat bir çalışma ortamı bulabilecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülfettin Çelik yaptığı açıklamada, “Yüksek teknoloji kalkınmanın asli gündem maddesidir. Dünya bir yarış içinde ve Türkiye bu yarışta öncü ülkelerden biri olacak. Dünya 5’ten büyüktür diye bir iddiamız var. Üniversite olarak bilginin sahibi, araştırmada öncülük eden aynı zamanda bunları toplumsallaştıran ve reel hayata aktaran bir üniversite olmak istiyoruz. Colendi şirketi ile olan anlaşmamızı da bu bağlamda çok değerli ve anlamlı buluyorum” ifadelerini kullandı.

İhracat ve istihdam artacak

Ayrıca girişimcilere sunulacak eğitim programları ve sosyal etkinlikler ile iletişim ağlarını geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları hedefleniyor. Bu kapsamda networking buluşmaları, yurt dışı ticari heyet gezileri, proje yatırım desteği, patent rehberliği, akademik danışmanlık imkanı, yatırımcı desteği ve B2B ile B2C olanakları sunulacak. Bütün bu olanaklar beraberinde istihdam artışı da sağlayacak.

İmza töreninde konuşmasını yapan Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, anlaşmaya ilişkin detayları aktararak, “ Teknopark olarak kamuya bir yük oluşturmadan uygun paydaşlarımızla finansal bir ekosistemi beraber oluşturduk. Kamu ve özel tüm yatırım sözleşmelerini inceledikten sonra kendimize özgü bir finans modeli ve yatırım anlaşması ortaya çıkardık. Bir start-up olarak inanılmaz başarılara imza atmış olan Colendi ile birlikte yeni bir teknoloji üssü inşa etmeye karar verdik.” İfadelerini kullandı.

2 milyar TL ihracat hedefleniyor

Bugün imzalanan yatırım anlaşmasının akabinde 7 ay gibi kısa bir sürede bitmesi planlanan projenin Eylül ayı gibi faaliyete alınacağını vurgulayan, Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, 17 bin metrekare kapalı alana sahip merkezimizde paylaşımlı ofis kullanacak 200 start-up’a, kapalı ofis kullanacak 69 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapacağız. Firmalarımızın ürettikleri teknoloji ile yılda 2 milyar TL ihracat hedeflenmektedir. Colendi iş birliği ile Teknopark, Göztepe’de finansal bir kümelenme dikeyinde kurgulayacağımız merkezimizle, Türkiye Yüzyılında ekonomik büyümenin teknoloji faktörüne büyük bir katkı oluşturacaktır” dedi.

Teknopark, bölgesel ve ulusal düzeyde finansal teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlayarak, bölgedeki teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

"Türkiye’nin fintek alanındaki yüksek potansiyeli açığa çıkacak"

Teknopark ile imzaladıkları anlaşmayı değerlendiren Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, "Türkiye, son yıllarda finansal teknolojiler alanında tam bir atılım içerisinde. Bunun temelinde de ülkemizin bankacılık sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması yatıyor. Türkiye’nin bankacılık altyapısı ve teknolojisi dünyada ön sıralarda yer alıyor. Bu deneyim ve geleneksel finans kurumlarıyla iş birliği sayesinde finteklerin büyümesi için çok uygun bir alana sahibiz.

Yapay zeka (AI) ve büyük veri, fintek sektöründe devrim oluşturuyor. Bu teknolojiler, finansal hizmetleri daha hızlı ve daha erişilebilir hale getiriyor. Colendi olarak bu alanda eriştiğimiz deneyimi ve birikimi, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi ile paylaşarak global oyuncular oluşturmak için çalışacağız. Teknopark ile yaptığımız iş birliği ile ülkemizin bu potansiyelini ortaya çıkaracak bir projeye imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki, bu yeni teknoloji merkezine sağladığımız desteklerin ve burada ortaya çıkacak sinerjinin katkısıyla Türkiye’den, Türk mühendislerin geliştirdiği, fintek alanında unicorn’lar decacorn’lar dünya sahnesine çıkacak" dedi.