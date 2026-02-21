Medya dünyasında dev savaş! 78 milyar dolarlık teklif için kritik eşik aşıldı

Küresel medya ve streaming sektöründe dengeleri değiştirebilecek dev satın alma sürecinde yeni bir döneme girildi.

Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi satın almak için yaptığı 78 milyar dolarlık teklif, ABD’deki önemli bir yasal bekleme sürecini sorunsuz şekilde tamamladı.

Önemli yasal engel aşıldı

Paramount, Cuma günü yaptığı açıklamada, Warner Bros. Discovery için sunduğu 78 milyar dolarlık nakit teklif kapsamında ABD’deki rekabet incelemesine ilişkin zorunlu bekleme süresinin Perşembe günü sona erdiğini duyurdu.

Şirket, bu gelişmenin Paramount’un Warner Bros. Discovery’yi satın alma sürecinin tamamlanmasının önünde ABD yasaları açısından herhangi bir otomatik engel kalmadığı anlamına geldiğini belirtti.

Bu süreç, büyük birleşme ve satın almalarda uygulanan Hart-Scott-Rodino Yasası kapsamındaki 10 günlük zorunlu bekleme süresini kapsıyordu.

Adalet Bakanlığı incelemeye devam edebilir

Bekleme süresinin sona ermesi, sürecin tamamen onaylandığı anlamına gelmiyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), anlaşmayı incelemeye devam etme yetkisini koruyor.

Bakanlık ek bilgi talep edebilir, rekabet etkilerini detaylı inceleyebilir. Gerekirse anlaşmayı engellemek için dava açabilir.

Benzer bir örnekte, ABD Adalet Bakanlığı 2023 yılında JetBlue ile Spirit Airlines arasındaki birleşmeyi, bekleme süresi sona erdikten aylar sonra dava açarak durdurmuştu.

Netflix de Warner Bros. için teklif verdi

Satın alma süreci sadece Paramount ile sınırlı değil. Warner Bros. Discovery için Netflix de dev bir teklif sundu.

Netflix, şirketin stüdyo ve streaming varlıklarını hisse başına 27,75 dolar olmak üzere toplam yaklaşık 73 milyar dolar değerinde satın almak için anlaşma imzaladı.

Bu gelişme, Warner Bros. Discovery’nin geleceği için iki dev medya şirketi arasında rekabetin kızıştığını gösteriyor.

Netflix’ten Paramount’a sert eleştiri

Netflix’in hukuk direktörü David Hyman, Paramount’un süreci yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

Hyman açıklamasında şunları söyledi:

“Paramount Skydance, hissedarları yanıltmaya devam ediyor ve gerçekleri gölgelemeye çalışıyor. Satın almayı tamamlamak için gerekli onayları henüz almadılar ve bu hedefe ulaşmaktan hâlâ çok uzaktalar.”

HBO Max’in sahibi için tarihi karar yaklaşıyor

Warner Bros. Discovery, HBO Max, Warner Bros. Studios ve çok sayıda küresel medya markasını bünyesinde barındıran dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri.

Paramount ve Netflix’in milyarlarca dolarlık teklifleri, streaming savaşlarının yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Bu satın alma sürecinin sonucu, sadece ilgili şirketleri değil; Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ve HBO Max arasındaki küresel rekabetin geleceğini de doğrudan etkileyebilir.