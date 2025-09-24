DÜNYA YouTube TV’nin bu haftaki İş Dünyası Sohbetleri programında DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ konuk oldu. Programda Avrupa’nın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizler, Türkiye’nin rolü ve geleceğe dair projeler masaya yatırıldı.

Yalçındağ, Avrupa’nın enerji, tedarik zinciri ve güvenlik alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, bu tabloyu “Rusya’dan enerji kazığı, Çin’den tedarik zinciri kazığı, Amerika’dan güvenlik kazığı” sözleriyle özetledi.

Çıkış yolunun ise Türkiye ile yakın işbirliği olduğuna işaret eden Yalçındağ, “Bizim formülümüz Avrupa Birliği artı Türkiye. Zaten bu coğrafyanın bir parçasıyız ve Avrupa’nın geleceği Türkiye’nin katılımıyla şekillenecek” ifadelerini kullandı.

“Avrupa krizden tek başına çıkamaz”

Avrupa’nın zihinsel ve ekonomik bir krizden geçtiğini belirten Yalçındağ, Almanya başta olmak üzere hiçbir ülkenin tek başına bu süreçten çıkamayacağını söyledi.

“1+1’in 5 ettiği bir dönemden geçiyoruz” diyen Yalçındağ, Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin büyüme potansiyeline dikkat çekti. İki ülke arasındaki 55 milyar dolarlık ticaret hacminin önümüzdeki beş yılda 250 milyar dolara ulaşabileceğini kaydetti.

Vize sorunu

Yalçındağ, iş insanlarının fuarlara ya da eğitimlere katılamamasının kabul edilemez bir tablo olduğunu belirterek, “Bir fabrika Almanya’dan makine alıyor. Eğitimi için dört mühendis gitmesi gerekiyor. Ama vizeleri çıkmadığı için gidilemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir iş insanı fuara gidemiyorsa bu kabul edilemez” dedi.

“Teknolojiyle ayrım yapılabilir”

Vize sorunlarının göçmen politikalarıyla aynı kefeye konulmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Yalçındağ, teknolojinin bu ayrımı yapmaya imkân tanıdığını söyledi. “Bir hasta, bir öğrenci, bir sanatçı veya bir iş insanı aynı prosedürlerle değerlendirilemez. Eğer teknolojiyle bu ayrımı yapamıyorsanız zaten sistemde sorun var” ifadelerini kullandı.

Berlin’de Alman-Türk İş Konseyi kuruldu

Sorunun çözümü için yoğun girişimlerde bulunduklarını belirten Yalçındağ, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wolf’un desteğiyle Berlin’de Alman-Türk İş Konseyi kurulduğunu açıkladı. Wolf’un bu projeye ilk inanan isimlerden biri olduğunu belirten Yalçındağ, “Hem Almanya’nın hem de Türkiye’nin buna ihtiyacı var. İki ülkenin menfaatleri ortak. Bu işbirliğini başlatmak için gerekli adımları attık” dedi.