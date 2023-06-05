Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni kabine üyelerini kamuoyuyla paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirilirken, Şimşek görevi önceki gün bakanlıkta gerçekleşen devir teslim töreniyle Nurettin Nebati'den devraldı. Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da merak konusu oldu.

Bu kapsamda; Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığı için adı geçen gazetemiz yazarı Hafize Gaye Erkan ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Erkan’ın Merkez Bankası başkanlığı adaylığı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgilendirme yapılacağı ve görüşmenin devamı kapsamında da yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.