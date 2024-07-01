Mehmet Şimşek'in işlem vergisi açıklamaları sonrası borsada son durum (1 Temmuz 2024)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BloombergHT ve HaberTürk ortak yayınında Ciner Medya Grup Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Şimşek, kamuoyu gündemine gelen vergi paketi hazırlıklarına ilişkin açıklamasında "Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama bir sonraki pakette muhtemelen borsa kazançlarının da vergilendirilmesine çalışıyoruz. Mevduatı, fonları vergi kapsamına aldık. Tahvilden, bonodan kazanç elde edenleri vergi kapsamına aldık" dedi.

Bakan Şimşek'in "borsada vergi" sözleri sonrası günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 14.20 itibarıyla önceki kapanışa göre düşerek 10.382,46 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 3,50, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile spor, en çok gerileyen yüzde 5,17 ile sigorta oldu.