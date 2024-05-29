Mehmet Şimşek'ten 'fazla likidite' açıklaması: Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa borçlanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Maliye Hesap Uzmanları Vakıf tarafından düzenlenen "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuştu.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

'Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz'

* Enflasyon en kötü vergileme yöntemidir; Türkiye'nin şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı.

* Enflasyonun düşük tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor.

* Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor.

* Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz; Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz.

'Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa...'

* Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var. Merkez Bankamız bütün araçları kullanıyor, sonuç alacağımıza inanıyorum.

* Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız, biz dönem dönem yaparız.

* Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz, bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil, biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.

* Bütçe açığını gelecek yıl yüzde 3'ün altına çekmekte kararlıyız.

Vergide adalet paketi

* Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarımız devam ediyor, bir noktaya getirdik.

* Vergide adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor.

* Kayıtdışı ile mücadele için bir eylem planı açıklamayacağız; fiilen mücadelemizi yapacağız.

* Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşecek, Mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız.

* Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde yüzde 2,5'in altına indirmek.

* Bu programın kalbinde ne var denirse; Yeniden dengelenme.

* Net ihracatın katkısının pozitife döndüğü bir dönemden bahsediyoruz, programın özü bu.

* İç talebin daha makul bir düzeye geldiği görülüyor, bunun devam edeceğini düşünüyoruz.

* Çıktı açığı önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle dezenflasyonist bir noktada olmaya başlayacak.

* Cari açıkta muazzam bir iyileşme var, bu devam edecek.

* Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin bizim hedefimize yakınsadığını göreceğiz.

'Carry trade', 'sıcak para' değil

* Dış finansmana erişim sorunu büyük oranda çözülmüş durumda.

* Önümüzdeki üç yılda Dünya Bankası ve benzeri bankalardan en az 60 milyar dolarlık şu an için Türkiye'ye taahhüt edilmiş kaynak var; Bu kaynağa "carry trade" diyemezsiniz, bu kaynağa "sıcak para" diyemezsiniz

* Bütün eleştirileri saygıyla karşılıyoruz, değer veriyoruz ama bu program çalışıyor

* Biz KKM'den çıkacağız, biraz zaman alabilir ama çok iyi bir yoldayız

* Merkez Bankası bugün rezervleri açıklayacak. Swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız. Rezervle ilgili kaygılar Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.

* Türkiye'nin risk priminde (CDS) azalış var. Türkiye'nin risk priminde 440 puanlık bir düşüş var. Bu iyi bir performans.

* Piyasa bugün itibarıyla bizi "BB" civarında bir notla fiyatlandırmaya başladı, bu bizim için değerli.

Yapılsa reform gündemi

* Bizim bir yapısal reform gündemimiz var, beşeri sermayeye yatırım yapacağız.

* Yapay zeka döneminde çok yıkıcı gelişmeler olabilir, bu çok kritik bir alan.

* İşleyen piyasa ekonomisi için bizim daha sadeleşmeye gitmemiz lazım, sürecimiz devam ediyor.

* Katma değer zincirinde yeniden ivme kazanmamız için yeni sanayi politikası devreye girmesi gerekiyor.