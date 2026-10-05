Memur maaşlarında seyyanen zam gündemi: Kritik tarih 8 Ekim

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Memur-Sen, kamu çalışanları ve emeklilerin gelir kayıplarının telafi edilmesi için seyyanen zam talebini Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) gündemine taşıyacağını duyurdu.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları eylülde aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 olurken, Memur-Sen üç aylık enflasyonun yüzde 5,57'ye ulaştığına dikkat çekti.

"Alım gücü korunmalı"

Memur-Sen, gıda, kira, ulaşım ve enerji gibi zorunlu harcamalardaki artışların sabit gelirlilerin bütçesi üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Konfederasyon, TCMB'nın Enflasyon Raporu ile 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'de enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesini de hatırlatarak, memur ve emeklilerin gelirlerinin enflasyon karşısında korunması gerektiğini savundu. Özellikle kira, gıda ve akaryakıt giderlerindeki artışa işaret eden Memur-Sen, eğitim döneminin başlamasıyla hane bütçelerine yeni harcamaların da eklendiğini belirtti.

Seyyanen zam talebi KPDK'ya taşınacak

Memur-Sen'in açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de seyyanen zam talebi oldu. Konfederasyon, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun "Kamu Personel Sisteminde Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar" gündemi kapsamında seyyanen zam talebini dile getireceğini açıkladı.

Memur-Sen ayrıca kamu personel sisteminde kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek memurların mali, sosyal ve özlük haklarının güçlendirilmesini istedi.

Konfederasyon, enflasyon nedeniyle oluştuğunu belirttiği gelir kayıplarının telafi edilmesi ve sabit gelirlilerin satın alma gücünü destekleyecek kalıcı gelir politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Toplantı ne zaman?

Ekim ayında çalışma hayatı ve kamu personel sistemine ilişkin iki önemli toplantı gerçekleşecek. Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki Üçlü Danışma Kurulu, 6 Ekim'de işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplanacak. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ise 8 Ekim'de ise bir araya gelecek.