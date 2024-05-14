Memur-Sen Genel Başkanı değerlendirdi... Temmuz zammı ile mağduriyet yaşanacak mı?

Memur-sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşına ve emekli memur maaşına yapılacak olan Temmuz zammına ilişkin konuştu.

Daha önce, memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını ifade eden Yalçın, Temmuz zammı ile 44 bin TL'ye yükselecek olan memur maaşı ve en düşük 18 bin TL olacak olan memur emekli maaşı arasındaki farkı yorumladı.

Yalçın, "İstihdamda asli kriter, hizmet sunumunda kalite ve nitelik olmalı ve bunu sağlanmak için yapılması gereken gerçek personel ihtiyacı gözden kaçırılmamalıdır. Üstelik enflasyonun etkileri göz önünde bulundurulduğunda emekli olmak isteyecek kamu görevlisi sayısının azlığı ile birlikte, 3 yıl boyunca yeni atama yapılmaması durumunda oluşacak mağduriyet ve mağduriyetten etkilenecek kitlenin büyüyeceği muhakkak göz önünde bulundurularak alınan karar yeniden değerlendirilmelidir. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ büyük oranda koptu. Kamu görevlileri emekli olmamayı, emekli olan kamu görevlileri de göreve geri dönmeyi istiyor. Böyle bir ortamda emekli olan kadar personel istihdam edeceğiz söylemi gerek atama bekleyen gerekse de üniversitelerden mezun olacak evlatlarımız için hayal kırıklığı içeriyor." ifadesinde bulundu.

Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mynet'ten Sinem Eryılmaz'a konuşan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kamuda yeni personel istihdamı üç yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacak." sözlerine tepki gösterdi.

Yalçın, kamu istihdamının sadece emeklilerle sınırlı kalmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Kamuda personel fazlalığı değil, eksikliği var. Tasarruf önceliği israfın önlenmesi olmalı. Ancak emek ve alın teri, israf değildir. Emek tasarrufa konu edilemez" dedi.