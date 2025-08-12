Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet ilk zam teklifini açıkladı. Memur-Sen hükümetin ilk teklifini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın teklife ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. İşveren 19 gün bu teklif için mi bekledi" dedi.

"Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz" diyen Yalçın "Biz sorunlar masada çözülsün istedik, ne yazık ki kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

Yalçın açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

- Bu teklifte refah payı yok, taban aylığı yok, enflasyonun gerçekliği yok, emekli yok, emekçi yok. Daha doğrusu bu teklifte çözüm yok. Bu teklifin akılla, vicdanla, hakkaniyetle, adaletle ilgisi alakası yok.

- İşveren umut değil hayal kırıklığı üretti. Ortaya koyduğumuz irade işverenin teklifine yansımadı.

- Bu oranlar geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekti kaygılarımızı da önlemez.

- Bu yüzden bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. İşveren 19 gün bu teklif için mi bekledi.

- Bu rakamlar pazardaki, marketteki fiyatlarla, kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu?

- Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor.

- Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz.

- Bu teklif kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermez. Farklı statülerde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ortadan kaldırmaz. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasındaki ücret adeleti kriterini bu teklif sağlıyor mu, ben bunu buradan kamu işverenine soruyorum.

- Adalet, denge, eşitlik bu masada sağlanmayacaksa nerede sağlanacak? Bunun yeri burası.

- Ben görüyorum ki 7. dönemde yapılan hatada ısrar ediliyor. Hakem kararı üzerinden 2 yılımız kayboldu, reel kayıplarımız oluştu ve reel kayıplarımızın giderileceği masa burası.

- Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok.

'İşverenden ciddi tekliflerin gelmesini istiyoruz'

- Bu rakamlar, büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan farazi oluşturulmuş rakamlardır.

- Biz sorunlar masada çözülsün istedik, ne yazık ki kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor.

- Ayın 19'unda süre bitiyor. Şu ana kadar görüştüğümüz hiçbir maddede bağlayıcı cümle kullanılmadı.

- Geride kalan bu kadar sıkışık süre içerisinde biz sendikalar olarak bir an önce bu tekliflerin karşılanması için işverenden ciddi tekliflerin gelmesini ve sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz.