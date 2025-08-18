Memur-Sen'den zam teklifine tepki: Bu son teklif olamaz, verilen teklifi kabul edemeyiz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüşme sonrası yaptığı açıklamada, yapılan teklife tepki gösterdi. Yalçın, “Bu son teklif olamaz. Verilen teklifi kabul edemeyiz. Toplu sözleşme masası devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yalçın: Bu rakamlarla memurun yüzü gülmez

Yalçın, kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanmadığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz herkesin farkında olduğu bir adaletsizliği çözmeye çalışıyoruz. Çalışanlar bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Gelir adaletsizliği var. Bu zemin Türkiye’yi yordu. Bu rakamlarla bu son teklifti. Bu son teklif olamaz. Memurun yüzü gülmez. Bu ifade edilen rakamlar komik. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz.”

Bakan Işıkhan tarafından açıklanan son teklif kapsamında:

2026 yılı için: İlk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7,

2027 yılı için: İlk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında maaş artışı önerildi.

Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla memur maaşlarına 1.000 TL tutarında taban aylık artışı yapılması yönündeki önceki teklifin de sürdüğü belirtildi.