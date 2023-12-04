Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı netleşti

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli oldu.

5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

Tek tabloda tüm hesaplar

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi.

- 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66

- Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66

- 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09

- Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

- 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu.

Nihai zam oranı için 1 veri kaldı

Nihai zam oranları için 1 veri kaldı. Ocak ayı başında Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.