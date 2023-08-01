Memur ve emekliler zam taleplerini açıkladı

Memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri başlıyor. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları değerlendirilecek. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 40 ve yüzde 10'luk refah payı talep ediyoruz" dedi.

Kahveci, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"2024 yılına yönelik birinci 6 ay için yüzde 40 artış istiyoruz. Bununla beraber yüzde 10’luk refah payı ilave edilmesini istiyoruz. İkinci altı ay için yüzde 30’luk artış talep ediyoruz. Bu yıla yönelik taleplerimizin toplamının kümülatifi yüzde 100,2’ye tekabül ediliyor. 2025 yılı için birinci altı aya yüzde 20, ikinci altı aya yüzde 20, yüzde 10 refah payı talep ediyoruz.

2022 yılının Ocak ayında yüzde 2,5’luk bir refah payı verildi. 2023 Ocak itibarıyla da 13,5’luk bir refah payı verildi. Bu refah payı kalıcı hale getirilmeli. Refah payı vermezsek, çalışanlar enflasyon miktarı kadar bir artışla karşı karşıya kalırsa sıfır zam demektir. Çalışanların alım gücünü reel olarak artıramayız. Refah payı vazgeçilmez unsurdur.

Taleplerimiz gerçekleşirse, 2024 yılı itibarıyla Ocak-Temmuz arasında en düşük memur maaşı 32 bin 148 lira olacak. Yılsonu itibarıyla da 41 bine ulaşacak. Yoksulluk sınırının 35 bin liranın üzerine çıktığını dikkate alırsak, bir sonraki yıl itibarıyla yoksulluk sınırına ulaşmış olacağız. Bu zamlar yapıldığı zaman, ortalama memur maaşı 38 bin 578, yılsonu itibarıyla da 50 bin 152 liraya yükselecek. Kamu çalışanlarının en düşük maaşı 22 bin lira olacaktı. Evet oldu ama en düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira olmadı. 15’in birinci derecesinden yeni göreve başlayan bekar bir memurun maaşı 20 bin 350 lirada kaldı. Dolayısıyla bunun 22 bin liraya tamamlanmasını bekliyoruz."