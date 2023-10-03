Memur ve emeklilerin zam oranları şekilleniyor

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı eylül sonu itibarıylal yüzde 61,53'e ulaştı. Kesin rakam ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek.